Минспорт пообещал поддерживать новое руководство СБР

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал изменения в руководстве Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках.

Очень хотелось бы, чтобы российский биатлон стал полноправным членом Международного союза биатлонистов. В этом отношении министерство и Олимпийский комитет России готовы вам содействовать, но все в ваших руках. Со стороны министерства спорта мы будем оказывать всю необходимую поддержку, как финансовую, так и организационную, — сказал Матыцин журналистам.

Матыцын предложил бывшему главе СБР Владимиру Драчёву войти в попечительский совет и назвал ключевыми задачами подготовку резерва и взаимодействия с регионами. Он поблагодарил журналистов и Дмитрия Губерниева за профессиональные и конструктивные комментарии, а также отметил важность восстановления статуса СБР на международном уровне, чему будет способствовать консолидация всех здоровых сил вокруг Майгурова.

Ранее сообщалось, что двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом СБР во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции.

Накануне Матыцин поблагодарил Драчёва за работу во главе СБР и отметил его стремление достичь положительных результатов. По его словам, 54-летний экс-биатлонист делал максимально возможное для поддержки российских биатлонистов, писал NEWS.ru.