ЦСКА планировал доиграть гандбольный сезон и биться за медали

https://static.news.ru/photo/cec83984-8877-11ea-b023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор мужского гандбольного клуба ЦСКА Василий Славин прокомментировал решение Федерации гандбола России о досрочном завершении чемпионата.

Конечно, мы очень надеялись, что чемпионат всё же получится доиграть, планировали биться за медали, за чемпионство. В конце регулярного этапа к нам присоединились мастеровитые игроки, с которыми мы рассчитывали показать хороший результат в решающих играх. Но, к сожалению, из-за текущей эпидемиологической ситуации в стране объективных возможностей сыграть плей-офф не осталось. К такому повороту событий мы также были готовы, — сказал Славин корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, спортивный функционер отметил, что клуб полностью поддерживает решение ФГР, и надеется на улучшение эпидемиологической ситуации в стране.

Понимаем и поддерживаем решение Федерации гандбола России, ведь сейчас самое главное — здоровье людей. Надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится, и команда начнет полноценно готовиться к следующему сезону, — утверждает он.

Федерация гандбола России (ФГР) в субботу, 25 апреля, досрочно завершила чемпионаты России и назвала победителей. Его определили согласно положению в регулярном чемпионате. Среди мужчин чемпионами стали «Чеховские медведи».

Кроме того, ФГР планирует провести «Финал четырёх» Кубка России сезона-2019/20 среди женщин в конце лета, ранее писал NEWS.ru.