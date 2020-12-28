Между буквой закона и здравым смыслом: как выбирали биатлонный состав

В Ижевске и Чайковском завершились отборочные соревнования в основной и резервный состав российской команды, которая в январе будет выступать на Кубке мира и Кубке IBU. Тренеры ни на шаг не отступили от принятых критериев отбора, однако ряд решений выглядят как минимум странно со стратегической точки зрения.

Полумеры как неизбежное зло

После окончания декабрьских этапов Кубка мира было объявлено, что освобождение от стартов получают только по четыре спортсмена, а остальные будут отбираться на общих основаниях, однако в итоге некоторые оказались равнее других. Так, в женской сборной Ларису Куклину и Татьяну Акимову выдернули уже после первой индивидуальной гонки на сбор в Сочи тренерским решением. При этом им пришлось преодолевать временную разницу в четыре часа, бежать совершенно бессмысленную длинную гонку, так как они не проходили всё равно отбор целиком, и потом приезжать в Сочи на три дня позже остальной команды. В итоге если Куклину тренеры возьмут уже на пятый этап в Оберхоф, то усечённый сбор может сыграть с ней злую шутку. По факту спортсменка успеет там только акклиматизироваться.

В случае с Акимовой, старт которой планируется на Кубке IBU в Арбере, её окружение предпочло сражению за место на Кубке мира полноценный горный сбор, который до стартов 14 января она сможет завершить и, спустившись с высоты в находящийся на равнине Арбер, способна показать там хороший результат и получить вызов на Кубок мира в Антхольц. Конечно, можно предположить, что эта чехарда затевалась для того, чтобы Акимову и Куклину проверить в очном противостоянии, где сильнее оказалась Лариса.

Лариса Куклина instagram.com/kuklinalara

Но результаты в одной гонке не имеют никакой роли. Чтобы попасть в состав, можно даже провалить этот старт или вообще пропустить. Так, Никита Поршнев, которому врач пока запрещал соревноваться из-за последствий коронавируса, попал в состав на Кубок IBU, а занявший 25-е место в индивидуальной гонке Антон Бабиков всё равно попал на Кубок мира. Так ради чего была профанация с этим отбором? Зачем спортсмену надо было менять часовые пояса и бежать длинную гонку? Просто для галочки, что он был задействован на Кубке мира? К сожалению, если формальный подход теснит здравый смысл, а итогом становятся полумеры, то это может закончиться плачевно в дальнейшем. Если тренеры считают, что Бабиков нужен для глубины эстафетного состава, а, скажем, «король отборов» Сучилов уже все свои шансы потратил, то отправляли бы его сразу в Сочи и не пудрили бы людям мозги.

Тренеры видят его как надёжного стрелка. Он себя неплохо зарекомендовал в эстафетных гонках на Кубке мира. Думаю, что в данном случае решение тренера было связано именно с этим. Плюс Антон переболел. Тренеры считают, что весь его потенциал ещё не исчерпан. Он может добрать свою спортивную форму, — так объяснил ситуацию с Бабиковым в интервью «Матч ТВ» Виктор Майгуров.

Как худшие стали лучшими

Вторая проблема, которую выявил всероссийский отбор, помимо последовательности действий указующего перста, это наличие пресловутой «скамейки». Когда плетшийся в хвосте на Кубке мира Семён Сучилов в одну калитку выносит всех соперников в двух спринтах подряд, поневоле задумываешься, где же амбициозная молодёжь, мечтающая сместить засидевшихся ветеранов? Куда уж им до Гараничева, которого некоторые болельщики мечтают заменить молодыми, если они и Сучилова не могут обыграть. А возьмите ещё Тамару Воронину. На Кубке мира она была самой медленной среди россиянок, и в одной из гонок её догнали на круг, зато в Чайковском Тамара выиграла спринт в очной борьбе с лидером Кубка России Натальей Гербуловой.

Конечно, в случае Сучилова, а также успешных стартов других югорчан Елизаветы Каплиной и Вадима Филимонова можно говорить о хорошем сервисе команды и умении готовить лыжи на густом и медленном российском снегу, но остаётся неоспоримым и тот факт, что лишь четыре-пять спортсменов во всём российском биатлоне способны стабильно попадать в очковую зону на Кубке мира (топ-40), а шестые-седьмые номера будут кататься по 60-м местам. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Поэтому есть логика в том, что вместо Сучилова и Ворониной теперь будут пробовать других спортсменов.

Семён Сучилов vk.com/public_semen_suchilov

Критерии соблюли во всём

Важно отметить, что впервые за долгое время СБР полностью следовал принятым им же критериями отбора, что касается даже таких мелочей, как дополнительные показатели при равенстве очков. Часть путёвок были распределены по решению тренерского штаба, но такая возможность была также предусмотрена изначально. Примечательно, что набравшие больше всех очков на отборочных соревнованиях Наталья Гербулова и Кирилл Стрельцов стали и лидерами общего зачёта Кубка России, а потому вторые путёвки в тотале достались их преследователям Екатерине Носковой и Игорю Малиновскому.

По правилам Международного союза биатлонистов (IBU) у них нет квалификации на Кубок мира, так как они не выступали в четырёх предыдущих триместрах, а потому дебютировать они смогут только в Антхольце после выполнения норматива на первом этапе Кубка IBU. Малиновский и Мошкова дебютировали в Кубке мира ещё три с половиной года назад как успешные юниоры, однако с тех пор Екатерина до нынешнего сезона топталась на месте, а Игорь и вовсе не выдерживал нагрузок во взрослой сборной, в то время как их сверстники уже штурмуют пьедесталы в борьбе с мировыми звёздами.

Кирилл Стрельцов имел возможность закрепиться в основе сборной ещё в прошлом сезоне, а пройти отбор в команду в ноябре ему помешал коронавирус. Болезнь быстро отступила, и к концу года Кирилл оказался самым стабильным на всероссийском уровне и заслуженно получил путёвку в команду. Для Натальи Гербуловой путь в первую сборную получился более тернистым. Два года назад она также выполнила условия отбора на «Ижевской винтовке», но тогда её отец и личный тренер посчитал, что на Кубок мира ей пока рано, а важнее домашняя Универсиада в Красноярске. Гербулова выступила там успешно и получила квартиру, а теперь уверенно говорит, что готова и для Кубка мира, и перспективы в сборной находятся в её собственных руках.

Слабые ростки надежды

Закончить рассказ о соревнованиях хотелось бы на позитиве. Если у женщин появление новых фамилий в верхних строчках протокола связано в основном с успехами уже известных и опытных спортсменок после замужества, то два парня навели шороху в мужских гонках. 22-летний москвич Илья Гаврилов в юниорских соревнованиях не блистал, да и на взрослом уровне до этого старта ничем примечательным себя не зарекомендовал. Однако стабильность, позволившая ему за счёт хорошей стрельбы дважды подняться на подиум в Ижевске, открыла ему путёвку на Кубок IBU. Для парня и его команды это стало неожиданностью — у него пока нет ни визы, ни разрешения на оружие, но Виктор Майгуров обещает решить вопросы до старта Кубка IBU.

Вторым открытием стал талантливый юниор Даниил Серохвостов, который с двумя промахами стал пятым в спринте. За выходцем из Алтайского края болельщики давно следят из-за его скоростных качеств, но стабилизировать стрельбу ему пока не удаётся. По стилю передвижения, взрывному темпу и небольшому росту он напоминает Максима Чудова, который тоже в этом возрасте не отличался меткостью. Серохвостова сейчас важно проверить в деле на Кубке IBU и юниорском чемпионате мира, а если он пройдёт эти испытания, то можно и на Кубок мира пригласить в конце сезона, а там и под крыло Юрия Каминского, который знает, как с нуля выводить молодых спортсменов к вершинам.