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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приняла участие в показательных выступлениях в заключительный день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Медведева каталась в повреждённых коньках, перевязав ботинок. Из-за этого она выполнила программу без прыжков.

У Медведевой были проблемы с коньками с самого начала турнира. Спортсменка выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место. Она снялась с чемпионата России и не выступила с произвольной программой, писал ранее NEWS.ru.