Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Фигуристка отсутствует в стартовом протоколе,
У Медведевой были проблемы с коньками. Она выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место.
Ранее спортсменка досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России. Медведева на тренировке пропустила большую часть прыжков, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа, писал NEWS.ru.
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