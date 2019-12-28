https://static.news.ru/photo/6517449c-2965-11ea-81d1-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Фигуристка отсутствует в стартовом протоколе, сообщает ТАСС.

У Медведевой были проблемы с коньками. Она выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место.

Ранее спортсменка досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России. Медведева на тренировке пропустила большую часть прыжков, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа, писал NEWS.ru.