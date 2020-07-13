Матыцин прокомментировал уход Юрченко с поста президента ВФЛА

https://static.news.ru/photo/f5469300-c542-11ea-9359-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал решение Евгения Юрченко сложить с себя полномочия президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

С пониманием относимся к решению Евгения Юрченко покинуть пост президента ВФЛА. Он возглавил организацию в непростое, кризисное время в российской лёгкой атлетике, старался найти пути выхода из тяжёлой ситуации, в которой оказались российские легкоатлеты, — заявил Матыцин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Министерства спорта.

По словам министра, согласно уставу ВФЛА, президиум федерации должен принять решение об исполняющем обязанности президента ВФЛА, а также начать подготовку к проведению конференции для избрания нового президента. Ведомство продолжит взаимодействовать с новым руководством ВФЛА для полного восстановления в правах российских легкоатлетов.

Уход Евгения Юрченко не повлияет на подготовку спортсменов и реализацию плана по проведению всероссийских и межрегиональных соревнований по лёгкой атлетике. Тренерский штаб сборной команды России по лёгкой атлетике продолжает свою работу. В настоящее время утверждены планы подготовки сборной, спортсмены находятся на тренировочных мероприятиях на федеральных спортивных базах, подытожил Олег Матыцин.

Ранее NEWS.ru писал, что президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил об уходе со своего поста. Юрченко поблагодарил всех неравнодушных к судьбе российской лёгкой атлетики, с которыми ему довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Он также отметил работу членов президиума и комиссии спортсменов Федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьёзными трудностями затянувшегося кризиса.

Уже бывший глава организации выразил надежду, что вновь избранный глава ВФЛА сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации.

Евгений Юрченко был выбран президентом ВФЛА в феврале 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Шляхтина, подавшего в отставку в ноябре 2019 года на фоне допинговых скандалов в лёгкой атлетике. Ранее Юрченко заявил, что реальная сумма штрафа, которую организация должна была выплатить World Athletics, больше названных $5 млн.

Как сообщалось, World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для получения нейтрального статуса российскими атлетами являлась выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн до 1 июля, чего организация не сделала.