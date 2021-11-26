Маска или свобода: тренер по плаванию стал участником громкого скандала

Вот уже несколько дней одной из главных фигур медиапространства является заслуженный тренер России Александр Ильин. Человек, который воспитал не одного чемпиона по плаванию, неожиданно стал фигурантом скандальной истории. Он был жёстко задержан полицией в аэропорту, провёл несколько суток в камере и теперь может лишиться свободы. А всё почему? А всё потому, что он не захотел надевать маску. Дважды...

Задержание в аэропорту

Первые новости об Ильине начали появляться ещё в понедельник, когда по Сети разлетелись кадры жёсткого задержания заслуженного тренера России.

События развернулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции скрутили Ильина после его отказа надевать маску. В тот момент рядом с наставником находилась его подопечная Виталина Симонова. Она как раз зафиксировала на камеру эпизод с задержанием наставника.

Вы чё делаете, уроды, чё творите? ******** (дураки). Заслуженный тренер России, ***** (блин). Отпустите его! — кричала девушка на камеру.

Тренер, в свою очередь, вёл себя максимально сдержанно и спокойно. Он попросил сотрудников полиции его не скручивать, отметив, что не собирается оказывать сопротивление.

Позже выяснится, что до эпизода с задержанием тренер требовал у сотрудника аэропорта предоставить ему респиратор (так как маска не защищает) и постановление губернатора Ленинградской области об обязательном масочном режиме. Но вместо респиратора и постановления ему предоставили возможность пообщаться с полицейским. Разговор оказался недолгим.

Из аэропорта Ильина проводили в участок, где он провёл больше суток без воды, еды и защиты...

В камере я провёл больше суток. Воду не дали, есть не давали, связи лишили, защиту не дали. Все права нарушили. В прошлом году я переболел коронавирусом, у меня прививка, QR-код. У меня одышка, аритмия, я не могу находиться в маске. Я задыхаюсь, — поделился своими эмоциями Ильин.

Лишение свободы

За неповиновение сотрудникам полиции Ильину оформили протокол об административном правонарушении. Наказание — либо штраф от двух до четырёх тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Но Ильин не единственный, кому грозит наказание. Пловчихе Виталине Симоновой, которая выступила в роли оператора-защитника, грозит уголовная ответственность за оскорбление полицейских. Впрочем, спортсменка убеждена, что она не могла поступить иначе в подобной ситуации.

Честно, я, наверное, по-другому бы и не сделала. Когда я это увидела, просто хотелось его силой оттащить от своего тренера, человека, который мне дорог, — заявила Симонова.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Реакция общественности

Ожидаемо ситуация с задержанием заслуженного тренера вызвала огромный общественный резонанс. Нашлись и те, кто осудил поведение правозащитных органов, и те, кто встал на их сторону. Одной из защитниц полицейских стала олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она отметила, что сотрудники правоохранительных органов не стали бы применять жёсткой силы, если бы на то не было причины. Более того, тренер своим поведением — нежеланием надевать маску — мог стать угрозой для остальных пассажиров.

В свою очередь Всероссийская федерация плавания (ВФП) также в официальном заявлении сделала акцент на том, что в общественных местах всем необходимо использовать индивидуальные средства защиты. О какой-то поддержке пострадавшему тренеру не было сказано ни слова.

Впрочем, на этом история не закончилась.

Очередной отказ

Накануне должен был состояться суд по делу об административном правонарушении, но тренер был выгнан из зала суда ещё до начала слушания. Причина — он снова отказался надевать маску. Судебное заседание, естественно, перенесли, вызванная к месту событий полиция снова составила протокол.

Но, кажется, тренера совсем не беспокоит неизбежное ужесточение наказания — он продолжает стоять на своём.

Мне опять сказали надевать маску. Я прошу предъявить закон, что мне инкриминируется, мне никто не предъявляет. Постановление правительства Ленинградской области мне не показывают. И не ознакомляют. Этим полицейским я не верю ни на слово. Есть документы, которые мне обязаны показать. По закону о полиции. Они сами нарушают закон, а требуют с граждан, — сказал он.

Подобной позиции придерживается и его подопечная Симонова. Она поддержала отказ Ильина от маски в зале суда. Она считает, что если бы он надел в тот момент маску, то это бы означало, что «они (полицейские. — NEWS.ru) его сломали»...

Тренер Ильин воспитал немало чемпионов в разное время: Валентина Артемьева в середине нулевых становилась чемпионкой Европы в брассе, Сергей Гейбаль имеет в своём активе эстафетное золото чемпионата мира на короткой воде. Главной же звездой последних лет в команде Ильина является как раз Виталина. Она брала золото чемпионатов Европы и мира, а месяц назад на этапе Кубка мира опередила саму Юлию Ефимову. Впрочем, теперь заслуги Ильина уйдут на второй план. Отныне заслуженный тренер России будет для многих неразрывно связан со скандальной историей, а не с медалями и достижениями.