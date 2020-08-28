Майкл Джордан восхитился протестующими игроками НБА

https://static.news.ru/photo/c2854386-e8fa-11ea-9bd6-fa163e074e61_660.jpg Майкл Джордан Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель комитета Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по трудовым отношениям Майкл Джордан выразил восхищение нынешними игроками лиги за твёрдую позицию по расовым вопросам. Об этом шестикратный чемпион НБА заявил после разговора с лидером «Хьюстона» Расселлом Уэстбруком по поводу событий в Висконсине, где полицейские ранили темнокожего мужчину.

Встреча состоялась после объявления из-за протестов паузы в НБА. Также Джордан провёл виртуальный диалог с владельцами клубов. Он призвал их разрешить игрокам высказать свои переживания и сомнения.

Сейчас лучше слушать, чем говорить, — цитирует Джордана ESPN.

Издание также отмечает, что многие владельцы, как и Джордан, считают необходимым продолжить сезон, поскольку игры НБА, по их мнению, являются лучшей платформой для социальных перемен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на встрече игроков НБА, которая состоялась вечером 26 августа, Леброн Джеймс наравне с форвардом «Клипперс» Леонардом был решительно настроен прекратить выступления в оставшейся части плей-офф, так как баскетболисты хотят перемен. «Лейкерс», за который выступает форвард, тоже выступил с заявлением. Руководство команды полностью поддержало своих игроков и призвало к справедливости.