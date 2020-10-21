Майгуров оценил репутационные риски СБР в связи с арестом Кравцова

https://static.news.ru/photo/9eb744b0-1391-11eb-aa89-fa163e074e61_660.jpg Александр Кравцов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал арест одного из своих предшественников Александра Кравцова, которого обвиняют в растрате.

Мы, конечно, переживаем и следим за тем, как развиваются события, потому что Александра Михайловича Кравцова мы все знаем долгое время и кроме хорошего он ничего для нас не делал. Но для СБР никаких репутационных рисков в этом нет. Ни разу в наших переговорах имя Александра Михайловича в таком контексте не звучало, — приводит слова Майгурова РИА «Новости» .

Также Майгуров отметил, что примерный долг организации составляет 300 тыс. евро, а эта сумма должна быть выплачена до начала сезона.

Как сообщалось, в сентябре Басманный суд Москвы заключил под стражу директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП»), экс-президента Союза биатлонистов РФ Александра Кравцова по обвинению в растрате в особо крупном размере, писал NEWS.ru. В Министерстве спорта РФ осведомлены о следственных действиях в отношении Кравцова, а группа именитых биатлонистов и тренеров в составе 11 человек обратилась в Московский городской суд с просьбой освободить его из-под стражи.