Майгуров оценил репутационные риски СБР в связи с арестом Кравцова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал арест одного из своих предшественников Александра Кравцова, которого обвиняют в растрате.
Мы, конечно, переживаем и следим за тем, как развиваются события, потому что Александра Михайловича Кравцова мы все знаем долгое время и кроме хорошего он ничего для нас не делал. Но для СБР никаких репутационных рисков в этом нет. Ни разу в наших переговорах имя Александра Михайловича в таком контексте не звучало, — приводит слова Майгурова РИА «Новости».
Также Майгуров отметил, что примерный долг организации составляет 300 тыс. евро, а эта сумма должна быть выплачена до начала сезона.
Как сообщалось, в сентябре Басманный суд Москвы заключил под стражу директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП»), экс-президента Союза биатлонистов РФ Александра Кравцова по обвинению в растрате в особо крупном размере, писал NEWS.ru. В Министерстве спорта РФ осведомлены о следственных действиях в отношении Кравцова, а группа именитых биатлонистов и тренеров в составе 11 человек обратилась в Московский городской суд с просьбой освободить его из-под стражи.