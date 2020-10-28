Лопухов: тренировать удалённо — всё равно что любить женщину по телефону

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону и женской сборной по лыжным гонкам Николай Лопухов в этом году отметил 75-летний юбилей. Несмотря на возраст, мэтр находится в хорошей форме и продолжает работу с бывшим лидером сборной России Татьяной Акимовой, которая вернулась в спорт из декрета и нацелилась на участие в Олимпиаде-2022. Более того, весной ему предлагали возглавить и женскую сборную, правда, сам наставник считает, что его более молодой коллега Михаил Шашилов справится лучше. О планах Акимовой, перспективах женской сборной России, работе сына на Украине и повышенном гемоглобине Устюгова, из-за которого у него возникли проблемы, Лопухов рассказал в интервью NEWS.ru.

«Наш главный тренер — дочка Аделина»

— Как началось ваше сотрудничество с Акимовой? Кто предложил вам поработать вместе?

— Нас связал один товарищ. Я поговорил с отцом её мужа Славика (бывший биатлонист Вячеслав Акимов. — NEWS.ru), который является её личным тренером. У него личный бизнес и некогда заниматься тренерской деятельностью, поэтому он попросил меня помочь. Мы обговорили условия работы с Федерацией биатлона Чувашии, и я стал консультировать Татьяну.

— Когда вы начали работать?

— С июня этого года.

— В какой форме она к вам пришла?

— Она занималась всё это время, но по сути это была не работа, а физкультура. Два года без активных тренировок и роды не могли не отразиться на её состоянии. Сейчас она более-менее приводит себя в форму. Мы провели сбор в Токсово, где она была с ребёнком. Дочка, конечно, отнимает много времени. Татьяна в первую очередь мама, во вторую спортсменка. Но надо отдать должное Славику, он помогает ей с ребёнком.

— Вы верите, что Татьяна сможет вернуться на прежний уровень, когда она боролась за призовые места на Кубке мира?

Татьяна Акимова Наталья Горшкова/РИА Новости

— Я её наблюдал и раньше и всегда считал одарённой девочкой. Конечно, сейчас её задача втянуться и попасть в сборную России на следующий год, чтобы готовиться к Олимпийским играм в команде.

— В чём особенности подготовки спортсменки, которая пропустила два года?

— Главный тренер у нас дочка Аделина, которой год и два месяца. Мы подстраиваемся под её воспитание и режим для. Таня её до сих пор подкармливает. Моя задача помочь ей вернуться.

— Какой у вас контакт со старшим тренером сборной Михаилом Шашиловым, с которым вы провели совместный сбор в Сочи?

— Мы с ним общаемся постоянно, надеемся, что в будущем Татьяна вольётся в команду, да и ему нужны новые люди, которые бы усилили сборную. Мы с ним давно знакомы, и у нас приятельские отношения. Многие годы мы общались. Я слежу за тем, как он работает, и вижу, что это интересный тренер.

— Он больше сторонник объёмных тренировок и упорной работы. Вам как представителю старой школы такой подход тоже ближе?

— Он дружит с лыжным тренером Юрием Викторовичем Бородавко, у которого как раз работа на этом построена. Это очень мощный и квалифицированный тренер. Мы сейчас делаем небольшую работу, адекватную нынешним возможностям Татьяны, и не ставим перед собой больших задач. Главное, чтобы она вошла в спортивный сезон и к концу сезона вышла на свой уровень и попробовала попасть в сборную России. Путей в спорте много, и у каждого тренера свои взгляды. Кто-то через объём пытается прийти к результату, а кто-то через скоростно-силовую работу. Каждый тренер прав по-своему. Но главное — выстроить стратегию, концепцию многолетней подготовки, поэтому хороший тренер не будет каждый год делать одно и то же. Другой вопрос, что у Михаила Викторовича мало времени для подготовки к Олимпийским играм — всего два года. Но мы верим, что у него будет хорошая женская команда.

«Драчёв предлагал возглавить сборную, но возраст уже не тот»

— Многое зависит и от доверия к тренеру со стороны руководства. Не каждый наставник может позволить себе не гнаться за сиюминутным результатом.

— Думаю, что в целом к Шашилову доверие есть. Главное, чтобы его спортсменки выросли. Я видел национальную команду в сентябре на летнем чемпионате России. Она была в хорошем состоянии. Мне понравилось, что его девчонки хорошо, активно работали на трассе.

— Как оцените выступление Акимовой? Ожидали большего или для её нынешнего состояния это нормальные результаты?

— Дело в том, что пропуск двух лет сказывается. Во-вторых, она и раньше летом выступала не очень ярко. Тренеры и сами говорят, что она выступила на четыре с плюсом относительно своих прежних результатов. Она зимой выступает лучше, чем летом. Хотелось бы лучших результатов, но в целом её состояние было таким, каким мы его и представляли. Всё-таки работали мы ещё мало времени и больших целей на этот старт не ставили, выступали в тренировочном режиме. Мы довольны сентябрьским выступлением и теперь готовимся войти в зимний сезон.

— Входить придётся через старты на Кубок России?

— Сейчас мы завершили сбор в Токсово и уже в начале ноября будем тренироваться в Тюмени и дальше участвовать в соревнованиях.

— Как вы относитесь к тому, что отбор на январские международные соревнования будет идти в основном через один старт — «Ижевскую винтовку»?

— Исторически так сложилось. Много говорят об отборах, но я считаю, что в команду надо попадать по итогам сезона. Когда весной ты в команде, то дальше попадаешь и на международные старты. Так и в советские времена было. А вот лишний ажиотаж вокруг отбора не нужен. Считаю, мы на правильном пути, когда решили доверять тренерам вопросы с составом. Михаил Викторович сам говорит, что если появятся яркие спортсменки, он будет готов взять их на Кубок мира. Но редко бывает, чтобы спортсмены ярко выступали сразу. Для этого нужно время, а сначала надо попасть в сборную. Как правило, сильнейшие туда и так попадают. Есть спортсменки, которые готовятся индивидуально, как, например, Куклина, но она завоевала право выступать на Кубке мира по прошлому сезону. Наша главная задача с Вячеславом — поднять мастерство Тани, добиться гармонии стрельбы и гонки, чтобы она была достойна сборной. А для Шашилова важно поднять уровень всей сборной как на дрожжах и обеспечить там высокую конкуренцию, а уж кто индивидуально себя проявит — это не так важно.

— Весной ходили слухи, что вам предлагали возглавить женскую сборную. Как это было и почему вы не стали старшим тренером?

— Переговоры такие были, но всё-таки в таком возрасте мне сложно уже работать в команде, тем более в период пандемии. Помогать ещё можно, а возглавить уже тяжело.

— Вам предлагал Владимир Драчёв или уже новые руководители?

— Драчёв. Михаил Викторович [Шашилов] тоже мне предлагал, но я подумал и отказался. Считаю, что правильно сделали, что в итоге назначили Шашилова. Он уже зрелый человек, который прошёл серьёзную подготовку, его спортсменки достаточно сильны в сборной.

«У Устюгова от природы был повышенный гемоглобин»

— На этом этапе карьеры вы видите себя больше в роли консультанта, которая предполагает меньшую загрузку?

— Я работаю с Татьяной как тренер, но с одной спортсменкой это делать легче, а в сборной, где 8–10 разных спортсменок, сложно их объединять. Как правило, летом в коллективе всегда неплохие отношения, а зимой бывает по-разному. В лыжной сборной женщины раньше летом дружили, а ближе к зиме отгораживались друг от друга занавесками. Сложно тренировать сборную, где к каждой спортсменке нужен индивидуальный подход и каждая желает быть лидером.

— Кроме Акимовой вы с кем-то сейчас работаете? Может, консультируете бывших воспитанников мужчин?

— Я не сторонник писать планы и работать удалённо. Всё равно нужно видеть глаза, технику, а просто писать планы — не моё. Я общаюсь с Цветковым, но с методической точки зрения я никакую роль не играю в его подготовке. Морально поддерживаю парня и всё. Работать, не видя спортсмена, всё равно что любить женщину по телефону.

— Как успехи у вашего сына Ильи в сборной Украины, где он работает уже несколько лет?

— Я с ним разговаривал недавно, наблюдаю за его работой с командой. Он доволен девчонками, и они неплохо себя проявили на первенстве Украины. Осенние результаты позитивные, а проблемы сейчас в основном с закрытыми границами. Особенно для украинцев, потому что снега у них нет, и это создаёт сложности.

Евгений Устюгов imago sportfotodienst/Global Look Press

— Для вас стало неожиданностью решение лишить всех наград Евгения Устюгова, который заключительный этап карьеры провёл под вашим руководством в сборной?

— Мы все переживаем и считаем это решение величайшей глупостью, ведь закончил он много лет назад. В этом вопросе много непонятного, политического и непорядочного. Я согласен с Чепиковым, что уже прошёл срок давности. Но мы надеемся, что этот вопрос не закрыт и разрешится позитивно.

— У него действительно был высокий гемоглобин от природы?

— Да, перед стартами у него всегда был повышенный гемоглобин около 180. Это было для нас проблемой, но это его свойство от природы. У меня тоже повышенный гемоглобин. Такое свойство бывает у некоторых людей, и это вовсе не говорит о каких-то нарушениях. Я знаю, что и руководство СБР было в курсе этой проблемы, мы писали в IBU, объясняли ситуацию.

— К вам как к бывшему тренеру Устюгова не обращались по этому делу?

— Нет, никто не обращался и ни с кем я эту тему не обсуждал.