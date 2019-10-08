Фото: PETTER ARVIDSON, via imago-images.de/Global Look Press

Женская сборная России заняла второе место на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии.

По итогам выступления в командном многоборье россиянки набрали 166,529 балла. Золотые медали турнира завоевала сборная США, набрав 172,330 балла, бронза у итальянской сборной (164,796 балла). В составе российской сборной выступали...