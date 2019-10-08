Александр Логинов Александр Логинов Фото: PETTER ARVIDSON, via imago-images.de/Global Look Press

Сборная России по биатлону проводит тренировочный сбор в австрийском Рамзау.

Екатерина Юрлова готовится к сезону по своей программе, отмечает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Лидер национальной команды Александр Логинов в списках сборной отсутствует.

Сбор мужской команды начался 3 октября, женской — 7 октября. Обе команды будут тренироваться до 18 октября.

Ранее Логинов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону, писал News.ru.

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