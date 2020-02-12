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Известный российский лыжник, олимпийский чемпион Сочи-2014 на дистанции 50 километров Александр Легков накануне нового турнира в программе Кубка мира по лыжным гонкам — «Ски тура» — заявил, что лидеру общего зачёта Александру Большунову ни в коем случае нельзя расслабляться, пока у соперников есть даже мизерная возможность сместить россиянина с первого места.

У Александра действительно очень большие шансы досрочно снять все вопросы о победителе. Но давайте всё же обсудим тему победы российского лыжника в общем зачёте Кубка мира только тогда, когда он станет недосягаемым для конкурентов. А пока существует хоть мизерная вероятность, что кто-то из соперников Александра догонит, не следует говорить на эту тему, а самому Большунову ни в коем случае нельзя расслабляться, — сказал Легков корреспонденту NEWS.ru.

Также недавний лидер российской лыжной сборной прокомментировал не самое выразительное выступление в нынешнем сезоне главной звезды норвежской команды Йоханнеса Клебо, который уступает Большунову в общем зачёте Кубка мира порядка трёхсот очков.

Мне кажется, не только Клебо, но и все скандинавы, да и все европейские лыжники так поступают: если сезон в какой-то степени проходной, то все они выступают по его ходу несколько расслабленно, поскольку «заточены» на более крупные и значимые старты, — цитирует Легкова NEWS.ru.

Легков назвал нынешний сезон проходным по той причине, что зимой-2019/20 у лыжников не будет таких крупнейших соревнований, как Олимпийские игры или чемпионат мира.

«Ски тур» — новое соревнование «внутри» Кубка мира, включающее в себя четыре его этапа и чем-то напоминающее «Тур де Ски», ежегодно проводящийся в конце декабря — начале февраля в Альпах. Местами проведения гонок в рамках «Ски тура» станут шведские и норвежские города: старт многодневки состоится в Эстерсунде 15 февраля, финиш — в Тронхейме 23-го числа.

Закончив карьеру лыжника, Александр Легков пробовал себя в любительском биатлоне, ранее писал NEWS.ru.