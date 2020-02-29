https://static.news.ru/photo/037c88e8-5aff-11ea-b4f8-fa163e074e61_660.jpg Ирина Кривко Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала разговоры о том, что седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место может быть отменён из-за коронавируса.

Если из-за короновируса перенесут этап из Нове-Место в Контиолахти, буду только рада, потому что и нашему сервису туда проще добираться, и сама трасса и условия в Финляндии мне больше нравятся. Что касается каких-то особых мер предосторожности, то у нас в команде их пока нет. На эту ситуацию реагируем спокойно, — сказала Кривко корреспонденту NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии. Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 29,6 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Ида Льен (+14,4; 0), третьей стала белоруска Ирина Кривко (+15,9; 1).