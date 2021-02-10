Конькобежка Фаткулина: обидно, что РФ прогибается под международные правила

https://static.news.ru/photo/e818430e-6b9b-11eb-8a5d-96000091f725_660.jpg Ольга Фаткулина Фото: Zhang Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер сборной России по конькобежному спорту Ольга Фаткулина отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) утвердить музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения представителей национальной сборной по конькобежному спорту и шорт-треку на чемпионатах мира.

Я согласна на всё, хоть в тишине стоять. Главное — золотая медаль, а музыка — это второстепенные вещи, — сказала Фаткулина корреспонденту NEWS.ru.

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров подчеркнула, что участие в соревнованиях без родного флага и гимна на мотивацию спортсменов никак не повлияет.

Обидно, что наши прогибаются и играют по международным правилам. Но на мотивацию это уже не влияет, наоборот, вызывает дополнительный задор, — добавила она.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартует 11 февраля на катке Тиалф в Херенвене (Нидерланды).

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В Нидерландах в феврале и марте пройдут чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Там впервые в случае если россияне займут призовые места, во время награждения прозвучит музыка Чайковского.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме остро отреагировали на решение Международного союза конькобежцев (ISU). По словам депутата, «если каждая федерация будет выдвигать свой марш, гимн, вальсы и кадрили, то так мы далеко можем уйти».