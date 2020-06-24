Комиссия по выборам президента СБР предложила провести тайное голосование

https://static.news.ru/photo/d5156786-b639-11ea-a274-fa163e074e61_660.jpg Александр Привалов Фото: Евгений Русских/ТАСС

Олимпийский призёр, бывший тренер сборных СССР и России по биатлону, а также глава выборной комиссии Александр Привалов рассказал о возможном формате проведения голосования на выборах нового президента Союза биатлонистов России (СБР).

Я предлагаю, чтобы голосование было тайным. Открытое приведёт к тому, что некоторые воздержатся от голоса, в связи с чем могут быть проблемы, ‑ цитирует Привалова РИА Новости.

Правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.