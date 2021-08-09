Когда характера мало: почему российские волейболисты не совершили подвиг

Финал Олимпиады в мужском волейболе подарил сумасшедшую драму. Люди, смотревшие этот матч (Россия — Франция) от начала до конца, не забудут его никогда. Он не сделал российских любителей спорта счастливыми, после него больно, и это горькое ощущение ещё какое-то время продлится. Но это был великий матч, о котором просто нельзя не рассказать подробнее.

Мужская сборная России по волейболу — одна из лучших команд из всех, которые вообще есть в нашей стране в любом виде спорта. Пожалуй, лучше сборной по хоккею, а про футбол и баскетбол вообще лучше не вспоминать. Разве что женская команда по гандболу может сравниться с ребятами-волейболистами.

За парней всегда хочется переживать, они приезжают на каждый крупный турнир в числе одного из четырёх-пяти фаворитов. В волейболе сейчас нет одной главной команды, как Канада в хоккее или США в баскетболе, здесь есть несколько грандов, и Россия — в их числе. Ты всегда знаешь, что в ключевой момент наши покажут прекрасную игру и отдадут всех себя на 110 процентов.

Так было и на этой Олимпиаде. Сильно обновлённая команда, где больше нет легендарных Сергея Тетюхина и Дмитрия Мусэрского, прошла от первого до последнего матча на сумасшедшем драйве, разгромив в группе американцев и бразильцев, с которыми традиционно бывает крайне тяжело. Французам проиграли, но тогда это не вызвало вообще никаких плохих эмоцией, ведь к тому времени мы уже обеспечили себе плей-офф, а «трёхцветным», наоборот, победа была нужна позарез. В таких матчах равных команд почти всегда побеждает тот, кому нужнее.

Дальше были два замечательных матча в плей-офф: разгром канадцев на классе и триллер с теми же бразильцами. Там россиянам пришлось совершить мини-чудо: спасти третий сет со счёта 12:20, чтобы закрыть матч в четвёртом. Четыре равные партии, в трёх из которых подопечные Туомаса Саммелвуо дожимали бразильцев в концовках. Это был идеальный микс: класс, эмоции и характер. Именно эти три составляющие нужны, чтобы выигрывать турниры вроде Олимпийских игр.

vk.com/russiamensvolley

Перед финалом с Францией наши ребята считались фаворитами. Это казалось абсолютно логичным, несмотря на поражения от французов в группе. В последние годы мы часто проигрывали «трёхцветным» матчи средней важности, но побеждали, когда это было действительно необходимо. В частности, в финале олимпийской квалификации перед Рио-2016.

Чтобы победить в олимпийском финале, нужно было просто сыграть на своём уровне. Не нужно было прыгать выше головы, как Мария Ласицкене, достаточно было показать именно тот волейбол, который у команды сейчас есть, — такой же, как в полуфинале с Бразилией. Но... этого сделать не получилось.

Всё пошло не так в концовке первого сета, когда одно неудачное действие Дмитрия Волкова — он наступил на среднюю линию — перевернуло всю игру. Счёт вместо 23:19 стал 22:20. Французы зацепились, наши допустили пару ошибок и отдали партию на ровном месте: 23:25.

После этого французы заиграли так, как ещё никогда не играли: доставали мячи чуть ли не с трибун, забивали всё, что били, блокировали каждую вторую нашу атаку. Они поймали такой кураж, что остановить их было практически невозможно. Единственный шанс — самим доводить до ума каждую собственную атаку, но этого не было.

К середине третьей партии «трёхцветные» вели с преимуществом в три очка и уже готовились праздновать олимпийское золото. Это был лучший момент, чтобы переломить ситуацию. Свою лепту попробовал внести и главный тренер. Он дал установку, которую нужно процитировать дословно, сохраняя все ошибки.

Что-то странно происходит в эта игра, вам не кажется? Расслабьтесь, ми играем олимпийский финал, давайте получать удовольство, — сказал финн Саммелвуо.

И со временем наши действительно расслабились. Начали громче прежнего заводить друг друга после каждого очка, неважно, выигранного или проигранного. Французы это почувствовали и начали допускать ошибки. Третья и четвёртая партии закончились в пользу наших со счётом 25:21.

А когда в пятом сете россияне повели со счётом 3:0, мысли о повторении лондонского олимпийского чуда (2012) стали лезть в голову слишком активно. Всё начало складываться слишком хорошо. Притом что игра по-прежнему давалась нашим ребятам крайне тяжело. Сумбур в атаке никуда не делся, ошибки на приёме продолжались, а подачи как не было, так и не появилось: один эйс за матч против восьми у французов.

vk.com/russiamensvolley

В конце концов Нгапет и компания нашли свой ритм на тай-брейке и забрали его со счётом 15:12. Россия была очень близка к подвигу, но совершить его не смогла. Серебро для этой команды — скорее разочарование, чем радость, о чём и сказал один из лидеров команды, 26-летний Егор Клюка. Какая вообще может быть радость после поражения в финале?

Если подводить итог тому, что мы увидели в финале, то единственная причина, почему матч вообще ушёл в пятый сет, — наш характер. Всё остальное — в пользу Франции: они проводили матч всей жизни, больше забивали, больше блокировали, лучше подавали, меньше ошибались. У России был реальный шанс выиграть этот матч только из-за невероятных морально-волевых качеств Максима Михайлова, Клюки и всей компании. Они провели средний для себя матч, но всё равно чуть не стали олимпийскими чемпионами. За то, что боролись до самого конца, им хочется сказать большое спасибо. Увы, на этот раз без чуда.