https://static.news.ru/photo/8db88c72-480e-11ea-b02a-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный публицист Олег Кашин, комментируя массовое побоище ну турнире ММА, негативно высказался о чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове и о его поклонниках.

По словам журналиста, самая большая опасность заключается в том, что Россия стала мировым лидерам по смешанным единоборствам

Хабибу место в родном селе, а не на мировой арене. На трибунах сидит одно быдло, — заявил Кашин в интервью Радио «КП».

Он предложил запретить этот вид спорта, так как люди не должны смотреть на эти «драки животных».

Как писал NEWS.ru ранее, глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором может состояться осенью этого года. Он добавил, что в случае победы Нурмагомедова над американцем Тони Фергюсоном, Хабиб не будет драться до осени из-за наступления Рамадана.