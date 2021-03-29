Как бы не обжечься: успех фигуристов на ЧМ может сыграть с нами злую шутку

Привет, болельщик фигурного катания. Ты наверняка пребываешь в эйфории после чемпионата мира, который обернулся для нашей страны невероятным успехом. Шесть медалей: полный пьедестал у женщин, первое золото в танцах спустя 12 лет, первое золото в парах — спустя восемь. Благодать! Но есть одна небольшая проблема: эти результаты очень сильно искажают реальность. По какой-то неведомой причине все (если не все, то уж точно многие) уже решили, что на Олимпиаде-2022 мы «можем повторить».

Спрашивается: каким образом? С падениями всех девушек в произвольной программе? С двумя четверными Коляды в произвольной? Нет, дорогой болельщик, результаты чемпионата мира никак нельзя переносить на грядущие Игры. И сейчас мы объясним почему.

У нас сильная сборная, но на чемпионате мира мы были небезупречны

Начнём с очевидного. Несмотря на первое место в командном зачёте, выступление нашей сборной нельзя назвать выдающимся. Особенно у женщин. Нашим фигуристкам удалось занять весь пьедестал чемпионата мира только благодаря удачному стечению обстоятельств.

Обычно людям так за всю жизнь не фартит, как фартануло на чемпионате мира Трусовой. Вы только представьте, человек после короткой программы идёт на 12-й строчке, в произвольной выполняет с ошибками и падениями три из пяти четверных прыжка и всё равно становится третьим. Тут, конечно, следует сказать огромное спасибо нашим соперницам, особенно Рике Кихире, которая своими падениями расчистила россиянкам дорогу к пьедесталу. А также судьям, которые к нашим девочкам были весьма благосклонны. Например, у Саши после короткой программы была третья оценка за компоненты. В произвольной Русскую Ракету тоже не обделили.

Повезло, впрочем, не только Саше. И Аня Щербакова, и Елизавета Туктамышева не справились со своими выступлениями на сто процентов. Да что уж там на сто — даже на восемьдесят. Произвольные программы у обеих фигуристок получились неудачными. Падение с единственного четверного у Ани, с тройного флипа — у Лизы — это не то, что мы ждали от наших девчонок. Да, конец сезона, да, все устали. Но чемпионат мира — тот турнир, где нужно стиснуть зубы и постараться выдать максимум. Никакого максимума в женских соревнованиях даже близко не было. На том же чемпионате страны, финале Гран-при России фигуристки выдали куда более эффектные и эмоциональные выступления.

Конечно, сегодня им хватает даже таких нечемпионских прокатов, чтобы подниматься на пьедестал, но для условной Ани, которая из этого трио в данную секунду времени имеет наибольшую вероятность оказаться в Пекине, такого проката для победы и даже пьедестала Олимпиады будет недостаточно.

Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

У мужчин ситуация ещё плачевнее. Если в женских соревнованиях на протяжении последних нескольких лет в основном вся борьба разворачивается между фигуристками из одной страны — из России, то у мужчин уровень соперничества совсем иной. Мало того, что в этой дисциплине выступают такие монстры, как Юдзуру Ханю и Нэтан Чен, соперничать с которыми почти (мы помним про Юмо Кагияма) невозможно. Но есть ещё целая группа фигуристов, которые могут спокойно претендовать на высокие результаты.

И видя эти результаты, возникает чёткое понимание того, что наши мужчины пока, мягко говоря, недотягивают. Мы радуемся, что Евгений Семененко попал в десятку сильнейших на чемпионате мира, в то время как его ровесник Юмо Кагияма обходит Юдзуру Ханю. Мы радуемся, что Коляда приземлил три четверных в обеих программах, в то время как Нэтан Чен исполняет больше пяти четверных. Ладно Чэн, даже у главного «хейтера» четверных американца Джейсона Брауна уже мелькают квады в произвольной. И это не очень хороший звоночек для сборной России.

В парах и танцах, кстати, тоже не всё так безоблачно. Правда, в данной ситуации вопросов к победителям не может быть. Что Анастасия Мишина / Александр Галлямов, что Виктория Синицина / Никита Кацалапов справились со своими выступлениями на отлично. Но, согласитесь, в этих дисциплинах мы рассчитывали немного на другой результат. Как минимум Евгения Тарасова / Владимир Морозов — в парах и Александра Степанова / Иван Букин — в танцах имели потенциал, чтобы побороться за пьедестал. Вы, конечно, скажете, что Степанову/Букина засудили в произвольной, но не забывайте, что у Саши в оригинальном танце были ошибки, которые в том числе сказались на итоговом результате.

Мы были в более выгодных условиях

Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть ещё один важный момент в этой истории, который почему-то никто не учитывает. Объективно наша сборная была лучше всех готова к чемпионату мира по фигурному катанию. Мало того, что мы раньше всех возобновили тренировочный процесс, так ещё на протяжении всего сезона наши фигуристы не были лишены соревновательной практики. Этапы Кубка России, Гран-при, чемпионат страны, Кубок Первого канала, финал Кубка России — каких только турниров у нас не было. Каждый спортсмен в первой половине сезона принял участие как минимуму в трёх стартах.

Тем временем во многих странах не то что соревнований, нормальных тренировочных условий не было. Юдзуру не выезжал из Японии (по собственной воле), в Канаде многие ледовые базы были закрыты на протяжении чуть ли не всего сезона (не по собственной воле). Даже лучшему танцевальному дуэту Франции, а некогда и всего мира Габриэлле Пападакис / Гийому Сизерон пришлось сняться с турнира в Стокгольме как раз из-за всей нестабильности, неорганизованности, которая преследовала их на протяжении сезона. А какое количество спортсменов приехало в Швецию не в оптимальных кондициях — просто не счесть.

В новом, олимпийском, сезоне все спортсмены должны оказаться в более-менее равных условиях подготовки. Будет ли в таком случае доминирование на стороне России — большой вопрос. Да, мы ведущая федерация в фигурном катании. Да, в этом году мы были сильнее соперников из других стран, но это не значит, что завтра всё останется на своих местах. К Олимпийским играм многое может перемениться.