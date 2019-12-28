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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что Алексей Слепов может попасть в состав национальной сборной для выступления на чемпионате Европы по биатлону.

Кубок IBU — это не тот старт, который важен для него, может быть, на чемпионат Европы возьмём. На Кубке Европы надо молодёжь обкатывать, а ему больше 30 лет, это другой...