Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отметил, что биатлонистки Ульяна Кайшева и Виктория Сливко имеют шансы на попадание в состав национальной сборной на Кубок IBU.
Виктория два раза вторая — есть все шансы попасть на Кубок IBU, у Ульяны тоже. Уверенность, надёжная стрельба — как раз таких надёжных спортсменок нам отчасти не хватает в эстафетных гонках, — цитирует Драчёва ТАСС.
Ранее Кайшева выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка России «Ижевская винтовка». Второе место заняла Виктория Сливко, третье — Елизавета Каплина, писал NEWS.ru.