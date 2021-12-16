Кабаева назвала главную проблему художественной гимнастики

Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева заявила, что художественная гимнастика перестала быть зрелищной, именно поэтому было принято решение организовать турнир «Небесная грация», сообщает ТАСС.

Я смотрела Олимпиаду в Рио и тогда поняла, что происходит что-то не то. Потом поняла: правила художественной гимнастики очень упростили, она перестала быть зрелищной, уникальной. И поскольку мне не всё равно, что происходит в моём спорте, я решила сделать такой экспериментальный турнир, — заявила Кабаева.

Турнир «Небесная лань» проходит в Москве на «ВТБ Арене», организацию соревнований осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований заключается в том, что они проводятся на основании правил 2001–2005 годов.

Ранее Кабаева рассказала, что во времена её выступлений получить высокие оценки было труднее, так как акцент делался не на работе с предметом, а на «сложности тела».