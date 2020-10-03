Итудис боится развития коронавируса у игроков ЦСКА

https://static.news.ru/photo/e85ced3c-064d-11eb-9f57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА Москва

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 94:80 (17:25, 31:23, 26:10, 20:22) в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком в составе «армейцев» стал форвард Уилл Клайберн, набравший 22 очка.

Главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис объяснил, благодаря чему удалось перевернуть ход встречи.

Нам не хватало трёх главных игроков, к тому же, у нас был поздний перелёт и тренировка накануне. До последнего мы не понимали, что с тестами на коронавирус — у кого положительный, а кто покажет отрицательный результат. Главное, что у команды есть глубокое понимание того, где они находятся и что от них требуется сделать для болельщиков — я много говорил об этом по ходу встречи. Несмотря на начало мы сумели поменять игру, во второй и третьей четверти выиграли со счётом 57:33, и дело даже не в разнице, которую мы добились, я доволен, как ребята восприняли критику, которую высказал в предыдущем матче, — сказал Итудис по итогам встречи.

В субботу, третьего октября, из состава «красно-синих» выбыли Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс, у которых первичные результаты тестов на коронавирус оказались положительными.

Сейчас мы живём в состоянии неопределённости, больше всего я боюсь звонков по телефону или сообщений — всё время кажется, что позвонит доктор и скажет неприятные новости. Нам сейчас необходимо создавать командную игру, активное сочетание баскетболистов. Нам не хватало таких интересных матчей в предсезонной подготовке. Мне хочется продолжать развивать потенциал в ребятах, чтобы они играли так, как умеют, — добавил тренер.

Эта победа помогла ЦСКА реабилитироваться после двух поражений подряд («Парме» (95:97) в Единой лиге ВТБ и «Барселоне» (66:76) в Евролиге).

Каждый, кто представляет ЦСКА, всегда несёт большую ответственность. Каждый раз мы сдаём тесты, и я не знаю, кто будет в команде, потому что в молодёжной команде шесть или семь игроков имеют симптомы. Мы очень серьёзно подходим к каждой встрече, — заключил наставник.

В составе соперников выделиться сумел новичок защитник Джордан Кроуфорд (22 балла). Однако это не помогло гостям удержать преимущество после первой четверти и ничью по итогам половины игры. Наставник «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин отметил

Мы готовились, разбирали, понятно, что ЦСКА — это команда с именем, это лидер и действующий чемпионом с длинной скамейкой игроков. Тем не менее, последние игры показывали, что при хорошей защите, грамотном нападении и контроле темпа, можно обыгрывать. Первые двадцать минут нам это удавалось, однако в третьей четверти «красно-синие» стали действовать агрессивно, мы потеряли организацию. Результат третьей четверти 26:10, можно считать, сделал решаемый исход, — сказал Пашутин на послематчевой пресс-конференции.

Это не первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Ранее диагноз подтвердилсяу троих спортсменов подмосковного баскетбольного клуба «Химки», писал NEWS.ru.