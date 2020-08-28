Индийская сборная по шахматам оспорила результат матча с россиянами

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Сборная Индии по шахматам подала апелляцию на итог финала Всемирной шахматной олимпиады против национальной команды России.

Сборная РФ по итогам двух матчей в финале обыграла соперников из Индии со счётом 3:3, 4,5:1,5. Встреча прошла в онлайн-режиме. Во втором матче у двух индийский шахматистов вышло игровое время, они уверяют, что это произошло из-за проблем с Интернетом. В настоящее время апелляция сборной Индии находится в процессе рассмотрения, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Сборную России на первой в истории шахмат онлайн-олимпиаде представляли Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Андрей Есипенко, Алексей Сарана, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

В июне 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов критически ответил на заявление Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о том, что шахматы являются расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры ходят первыми. Как писал NEWS.ru, россиянин назвал подобные реплики маразмом.