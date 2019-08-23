Форвард баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Станислав Ильницкий в эксклюзивном интервью News.ru выразил надежду, что приход нового тренера поможет южанам выйти на новый уровень.

— Станислав, как провели лето? Удалось ли отдохнуть от тяжёлого сезона?

— Лето провёл хорошо: побыл с семьёй, мы с женой съездили отдохнуть, много тренировался. Словом, лето прошло отлично! Сейчас я в Краснодаре и готовлюсь к предстоящему сезону. Уже успел соскучиться по баскетболу.

— Какие у вас впечатления остались от минувшего сезона Единой лиги?

— Если честно, ощущения от прошлого сезона неоднозначные: иногда команда показывала хорошую игру, а иногда могла проиграть слабому сопернику. Уверен, в следующем сезоне мы покажем более стабильный баскетбол.

— Были ли, на ваш взгляд, шансы обойти в первом раунде плей-офф петербургский «Зенит»?

— Конечно, шансы обыграть «Зенит» в серии были. Но так бывает всегда, когда встречаются два равных соперника, — исход каждой игры в серии решают мелочи. Именно этих мелочей нам и не хватило. Где-то помешали травмы, где-то усталость и другие факторы.

— «Локомотив-Кубань» летом значительно поменял состав. Уход кого из партнёров будет наиболее болезненным для команды?

— На самом деле все игроки чем-то запомнились. Каждый приносил пользу как на площадке, так и в раздевалке. Но думаю, что переход Хвостова сильнее всего отразится на команде. Плюс он был моим соседом на протяжении двух лет.

— В межсезонье «Локо» поменял главного тренера. Слышали ли раньше что-то о Луке Банки?

— Знаю, что он профессионал своего дела, очень опытный и сильный тренер. Его список больших клубов говорит сам за себя. Я надеюсь, что у нас с ним большое будущее.

Станислав Ильницкий пресс-служба ПБК

— Следили ли за тем, как укреплялись конкуренты вашего клуба по Единой лиге — ЦСКА, «Химки» и «Зенит»?

— Да, конечно, слежу за всеми подписаниями. В этом году много интересных и сильных трансферов. Стоит отметить, что все топ-клубы очень хорошо подготовились к сезону. И на эти противостояния будет интересно не только смотреть болельщикам, но и непосредственно участвовать в борьбе.

— Обидно ли, что не попали в заявку сборной России на предстоящий Кубок мира?

— Да, думаю для любого игрока, который не попадает в состав, расстройство присутствует. Но унывать и переживать нет времени. Активно готовлюсь к предстоящему сезону. Надеюсь на победы сборной, чтобы иметь шансы сыграть на Олимпиаде.

— На ваш взгляд, по силам ли национальной команде дойти до медалей турнира?

— Конечно, с учётом последних новостей все только и говорят о маленьких шансах. Но надо верить в команду. У нас хватает хороших игроков, которые могут показать свой уровень. Плюс огонь в глазах молодых парней тоже должен очень помочь команде. Так что я считаю, шансы есть. Будем следить за дальнейшей подготовкой и болеть на ЧМ.

— Сильно ли будет не хватать травмированных Мозгова и Хвостова?

— Такие игроки, как Хвостов, Швед, Мозгов, Кулагин, — все очень важны для команды. Каждый приносил большую пользу сборной. Потеря любого из них меняет рисунок игры. Так что, конечно, это ещё одна сложная задача для тренерского штаба. Хочется пожелать удачи парням!