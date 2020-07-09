Грузинская федерация баскетбола поддержала перешедшего в ЦСКА Шенгелию

Грузинская федерация баскетбола встала на сторону перешедшего в московский ЦСКА форварда Торнике Шенгелии, который подвергся травле на родине.
Грузинская федерация баскетбола убеждена, что вне зависимости от того, в каком клубе он играет, Торнике всегда защищал и будет защищать достоинство и интересы своей родины и национальной команды. Капитан сборной Грузии ещё порадует нас своей успешной спортивной карьерой, а под его руководством сборная Грузии непременно одержит важные победы, — говорится в заявлении федерации на странице в Facebook.
Также Грузинская федерация баскетбола пожелала Шенгелии удачи.
Ранее сообщалось, что московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с грузинским форвардом Торнике Шенгелией. 28-летний баскетболист подписал трёхлетнее соглашение с московской командой. NEWS.ru писал о том, что капитана сборной Грузии по баскетболу затравили на родине за переход в московский ЦСКА.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также раскритиковала переход форварда Торнике Шенгелии в московский ЦСКА.
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