Грузинская федерация баскетбола поддержала перешедшего в ЦСКА Шенгелию

https://static.news.ru/photo/3b0c48ee-c1f6-11ea-85d6-fa163e074e61_660.jpg Торнике Шенгелия Фото: Sergei Mikhailichenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузинская федерация баскетбола встала на сторону перешедшего в московский ЦСКА форварда Торнике Шенгелии, который подвергся травле на родине.

Грузинская федерация баскетбола убеждена, что вне зависимости от того, в каком клубе он играет, Торнике всегда защищал и будет защищать достоинство и интересы своей родины и национальной команды. Капитан сборной Грузии ещё порадует нас своей успешной спортивной карьерой, а под его руководством сборная Грузии непременно одержит важные победы, — говорится в заявлении федерации на странице в Facebook.

Также Грузинская федерация баскетбола пожелала Шенгелии удачи.

Ранее сообщалось, что московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с грузинским форвардом Торнике Шенгелией. 28-летний баскетболист подписал трёхлетнее соглашение с московской командой. NEWS.ru писал о том, что капитана сборной Грузии по баскетболу затравили на родине за переход в московский ЦСКА.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также раскритиковала переход форварда Торнике Шенгелии в московский ЦСКА.