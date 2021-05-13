«Гнилой Губерниев и остальные»: Тихонов объяснил проблемы в биатлоне

https://static.news.ru/photo/274eb0d0-b3fe-11eb-8127-96000091f725_660.jpg Александр Тихонов Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался относительно решения тренерского штаба по окончательному составу сборной России по биатлону на сезон-2021/22. Он также назвал проблемы в биатлоне, намекнув, что они связаны с комментатором Дмитрием Губерниевым и другими людьми.

А какие изменения там могут произойти? Всё то же самое. С этим руководством и тренерским составом ожидать чего-то интересного не придётся, я думаю. Пак, Майгуров, Бурдашов не пригодны нигде. Единственный причал — Союз биатлонистов России. Хоть на какое-то время где-нибудь что-нибудь получать, — сказал Тихонов корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, всё доходит до абсурда, развал биатлона продолжается уже на протяжении 13 лет после того, как ушла его команда.

Сложно ожидать что-то хорошее от олимпийского сезона. Если бы в тренерский состав пришли более-менее профессионалы, тогда и ожидания были бы другие. А если спортсмены выполняют нагрузки на 40% меньше, чем делало моё поколение, что тут ожидать? Эти болваны, что руководство, что спортсмены... Ещё вдобавок гнилой Губерниев вместе с командой — всё подобралось для уничтожения самого популярного вида спорта. Нечего тут говорить, — добавил он.

Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что в состав команды вошли по 16 мужчин и женщин. Примечательно, что все группы подготовки сборной России проводят первый централизованный сбор на среднегорье.