Главы МОК и ВОЗ приняли участие в форуме международных федераций спорта

https://static.news.ru/photo/55352f76-1f5f-11eb-aa75-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Гебрейесус Фото: Xinhua/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, президент Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) Раффаэле Чиулли и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в открытии онлайн-форума международных спортивных федераций IF Forum.

Одними из ключевых дискуссионных вопросов стали снижение рисков при проведении соревнований и развитие глобальных спортивных организаций при пандемии. Эти темы также будут обсуждаться на Всемирном саммите бизнеса и спорта «СпортАккорд», который пройдёт в мае 2021 года в Екатеринбурге.

Здоровье и безопасность всех заинтересованных сторон всегда были и остаются нашим главным приоритетом. Из-за быстро меняющейся ситуации мы, возможно, еще не имеем всех ответов на оперативные вопросы, но мы разрабатываем различные сценарии развития событий из-за COVID-19, — приводит слова Томаса Баха пресс-служба «СпортАккорда» в России.

Свою оценку прошедшему мероприятию дал и президент «СпортАккорда» и GAISF Рафаэль Кьюли, который отметил невероятный ресурс в виде новых знаний и накопленного опыта коллег по всему миру.

Этот год принёс много проблем, но важно признать, что наше движение сможет оглядываться на 2020 год с большой гордостью. Я был по-настоящему вдохновлён, увидев творческий подход международных спортивных федераций в развитии инновационных каналов и кампаний по вовлечению заинтересованных сторон в свою работу, — отметил Кьюлли.

Как писал NEWS.ru, экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, существует ли угроза его жизни из-за допингового скандала в России, а также заявил, что продолжит раскрывать информацию о махинациях в спорте.