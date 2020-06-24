Покрытие трассы старейшей французской велогонки Париж — Рубэ, основанной в 1896 году, состоит из 27 брусчатых участков, протяжённостью от 100 до 3700 метров, а вот маршрут велогонки в Москве 25 июня 1920 года проходил через трамвайные пути по избитой булыжной мостовой мимо тысячи зевак. Именно в этот день был дан старт гонке по Садовому кольцу, которая вызвала огромный интерес у москвичей и гостей столицы и стала сенсацией, так как тогда в России подобные соревнования на улицах города не проводились.

Сейчас даже сложно представить, чтобы в наше время на велогонке «Пять Колец Москвы», считающейся преемницей гонки по Садовому кольцу, собиралось огромное количество зрителей. А тогда, в 1920 году, по разным оценкам, наблюдать за соревнованиями пришли от 100 тысяч до 200 тысяч человек. Организаторам, конечно, пришлось преодолеть немало трудностей, прежде чем получить разрешение на их проведение.

Но переговоры в кабинетах, как оказалось, это половина дела. Вторая сложность оказалась на трассе, поскольку спортсменам пришлось ехать по избитой булыжной мостовой, продираясь сквозь толпы зрителей. Подобную картину в современном велоспорте можно наблюдать на крупнейших Гранд-турах «Тур де Франс» или «Джиро д’Италия» во время горных этапов, но это, как правило, всего несколько сумасшедших фанатов, которые бегут за спортсменами и гонят их вперед, но уж точно не идёт речи о том, чтобы пелотон продирался сквозь толпу.

Вероятно, в 20-е годы организаторы и задумывались о безопасности, но не знали, как её обеспечить. Но, с другой стороны, следует понимать, что велоспорт доступен для болельщиков. Не нужно приобретать билеты, дело лишь в культуре боления и понимании того, что у гонщика должно быть только одно препятствие — соперник, а не толпа людей. Но в 1920 году об этом не могло идти и речи, ведь жители Москвы впервые стали свидетелями гонки на улице.

В 1921 году она не состоялась, но с 1922-го стала проводиться ежегодно в начале мая, а впоследствии обрела популярность не только у москвичей (первоначально эти соревнования планировалось организовывать только среди жителей Москвы), но и у гонщиков других городов и стала одним из интереснейших событий спортивного велосипедного сезона. Для участия в ней спортсмены проходили строгий отбор, а в разные годы по центру столицы гонялись до 1000 человек.

Победителями были звёзды отечественного велоспорта: Николай Денисов, Павел Миронов, Игорь Ипполитов, Василий Мельников, Вениамин Батаен, Всеволод Дайреджиев, олимпийский чемпион Виктор Капитонов, неоднократные чемпионы страны и победители велогонок мира — Гайнан Сайдхужин, Анатолий Черепович, Ростислав Чижиков, Евгений Клевцов, Фёдор Тарачков.

Стоит отметить, что гонка не была приостановлена даже во времена Великой Отечественной войны: с 1941 по 1945 годы по Садовому кольцу проезжали лучшие велогонщики СССР.

Сергеев Александр/ТАСС

Факты

Любопытно, но значимость гонки по Садовому кольцу подтверждал тот факт, что главными судьями в разные годы были генералы и маршалы Советского Союза, среди которых Семён Будённый (один из первых маршалов СССР), Семён Богданов (маршал бронетанковых войск), Владимир Кашуба (генерал-лейтенант), Павел Ротмистров (главный маршал бронетанковых войск) и другие.

В мельчайших же деталях гонку по Садовому кольцу освещала Всесоюзная газета «Красный спорт» (сейчас «Советский спорт»), основанная в 1924 году. И если бы главному редактору Арону Итину или же его предшественникам пришла в голову светлая мысль, то могла быть в России «красная гонка» (если брать советский период, то по названию газеты, если нынешний — то по красному логотипу «Советcкого спорта») по аналогии с «Джиро д’Италия». Многодневку, основанную в 1909 году, называют «розовой гонкой» из-за соответствующего цвета страниц итальянского издания Gazzetta dello Sport. Именно она до сих пор освещает соревнования во всех деталях. А идея создать велогонку пришла главному редактору раздела о велоспорте Армандо Куне для привлечения подписчиков.

Но чтобы воплотить такое в жизнь, «Красному спорту» или «Советскому спорту» необходимо было выложить определённую сумму денег со своей стороны, подключить советскую федерацию велоспорта, чтобы она внесла свой вклад, и сделать пусть короткую, но многодневку. Так, собственно, поступили итальянские коллеги: Gazzetta dello Sport выделила 3 тысячи лир для премирования победителя, а итальянский союз велосипедного спорта ещё 14 тысяч лир. И понеслось! В 1909 году было проведено восемь этапов, теперь же это престижная велогонка, которая длится в течение трёх недель. Эх, жалко у нас не получилось, ведь мы не хуже Италии с её флорой и фауной. Гор у нас много (для проведения горных этапов), да и дорог полно, с качеством которых можно было бы разобраться.

«Пять колец»

Как говорилось выше, преемницей гонки по Садовому кольцу является «Пять колец Москвы». В 1993 году она обрела статус международной, но, увы, пока входит в многодневку второй категории (класс 2.2) UCI Europe Tour. Однако есть желание сделать её гонкой Мирового тура. О чём ещё в 2019 году заявил в интервью NEWS.ru трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Между тем, в разные годы маршрут «Пяти колец Москвы» состоял из кольца вокруг Кремля («Кремлёвское кольцо»), кольца олимпийской трассы в Крылатском («Крылатское кольцо»), Садового кольца, кольца на Воробьёвых горах («Воробьёвское кольцо») и кольца по Лужнецкой набережной («Лужнецкое кольцо»). Но в 2017 году «Пять колец» вернулись (в 2016-м гонка не проводилась) уже без того самого классического этапа по Садовому кольцу, с которого всё началось 25 июня 1920 года. С 2019-го «Садовое кольцо» приобрело статус любительской велогонки.

«Пять колец Москвы» — единственная велогонка в России, и если, не дай бог, мы её потеряем или не будем развивать дальше, то ни о каком возрождении традиций отечественного велоспорта, которые давно утрачены, и речи быть не может. А ведь во времена СССР мы были сильнейшей велосипедной державой. И не стоит об этом забывать.