Глава ОКР назвал несправедливыми условия по восстановлению статуса ВФЛА

https://static.news.ru/photo/8139a4a2-c9ac-11ea-a228-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Озвученные Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) условия для восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) далеки от справедливости, считает глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По его словам, она до сих пор не даёт оценку тому, нужно или нет платить 10 млн штрафа.

Для этого есть взаимоотношения между World Athletics и ВФЛА. Но я считаю, что те условия, которые выдвигает World Athletics, далеки от справедливости, — цитирует Позднякова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в четверг, 16 июля, состоялось заседание президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики. По итогам совещания первый вице-президент организации Алексей Плотников подтвердил факт добровольного снятия с себя полномочий президента ВФЛА Евгением Юрченко с 28 июля. С 29 июля Плотников возглавит федерацию. Кроме того, президиум также обсудил статус взаимодействия ВФЛА со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).

Как сообщалось, World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для получения нейтрального статуса российскими атлетами являлась выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн до 1 июля, чего организация не сделала.