Гимнастка Аверина рассказала о посещении тренировки Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/38ac9a4c-b96b-11ea-a1ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: arishadina1998/instagram.com

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, как вместе со своей сестрой Ариной побывала на тренировке группы тренера фигуристов Этери Тутберидзе в Новогорске.

У нас был выходной день, и мы решили прийти к ним на тренировку. Мы были у них где-то час, нам очень понравилось. Они и прыгали, и крутились, и показывали всякие свои штучки, — цитирует Аверину РИА Новости.

Спортсменка отметила, что фигуристки также приходили на тренировку сборной России по художественной гимнастки.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на международном онлайн-турнире сборных по художественной гимнастике. Второе место заняла Арина Аверина, бронза досталась представительнице Узбекистана Екатерине Фетисовой.