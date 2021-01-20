Гендиректор ФГР отреагировал на поражение россиян Египту в матче ЧМ-2021

https://static.news.ru/photo/d4ab485a-5b53-11eb-896f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/rh

Генеральный директор Федерации гандбола России Леонид Воронин прокомментировал поражение сборной России национальной команде Египта в своём первом матче основного раунда мирового первенства со счётом 23:28.

Ребята перегорели, перенастроились, хотели доказать больше, чем нужно: что они достойны выступать дальше в чемпионате, что не просто так обыграли Словению. Вторые 15 минут первого тайма, на протяжении 10 минут сделали героя из вратаря соперников, хотя африканцы — не самые сильные, так скажем. В защите пытались чересчур жёстко играть, удаления не позволяли нормально выстроить нападение, которое и так буксовало, — сказал Воронин корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, неплохо было построено нападение, но в защите каждый играл сам за себя, не было подстраховки, из-за этого совершено много свободных бросков, которые тут же ударили по нашим вратарям. Тем не менее с Македонией, по мнению Воронина, не будет проблем, а вот сборная Швеции доставит неудобства.

В том состоянии, в котором заявились македонцы, лучше бы они не приезжали, честное слово. Со шведами будет крайне тяжело — это добротный коллектив, они отлично действуют в защите, — заключил он.

Проиграв, сборная России пропустила команду Египта на третье место в турнирной таблице, а сама занимает четвёртую позицию. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные в группе из шести.

России в основном раунде осталось провести матчи с Северной Македонией и Швецией.

Ранее первый вице-президент ФГР Евгений Трефилов объяснил причины поражения команды на турнире. По его мнению, результат связан в первую очередь с отсутствием нормальной подготовки, писал NEWS.ru.