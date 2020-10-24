Гейган Харт выиграл веломногодневку «Джиро д'Италия»

https://static.news.ru/photo/31116d48-16e1-11eb-914d-fa163e074e61_660.jpg Тео Гейган Харт Фото: instagram.com/taogeogheganhart

Британский велогонщик Тео Гейган Харт одержал победу в общем зачёте многодневной гонки «Джиро д'Италия».

Мероприятие завершилось в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 15,7 км. Так, Гейган Харт находился на втором месте в генеральной классификации, он демонстрировал одинаковый результат с австралийцем Джеем Хиндли.

25 октября британец сумел опередить своего соперника на 39 секунд. Он впервые выиграл Гранд-тур.

Ранее NEWS.ru писал, что чешский гонщик Йосеф Черны из польской команды «Си-си-си тим» стал победителем 19-го этапа многодневной велогонки «Джиро д'Италия».

Он сумел преодолеть отрезок протяжённостью 124 км за 2 часа 30 минут 40 секунд.