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Гейган Харт выиграл веломногодневку «Джиро д'Италия»

19:34, 25 октября 2020
Тео Гейган Харт Тео Гейган Харт Фото: instagram.com/taogeogheganhart

Британский велогонщик Тео Гейган Харт одержал победу в общем зачёте многодневной гонки «Джиро д'Италия».

Мероприятие завершилось в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 15,7 км. Так, Гейган Харт находился на втором месте в генеральной классификации, он демонстрировал одинаковый результат с австралийцем Джеем Хиндли.

25 октября британец сумел опередить своего соперника на 39 секунд. Он впервые выиграл Гранд-тур.

Ранее NEWS.ru писал, что чешский гонщик Йосеф Черны из польской команды «Си-си-си тим» стал победителем 19-го этапа многодневной велогонки «Джиро д'Италия».

Он сумел преодолеть отрезок протяжённостью 124 км за 2 часа 30 минут 40 секунд.

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