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Фигуристы группы Плющенко сдали тесты на коронавирус

19:33, 02 июня 2020 73
Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тренировочная группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко сдала тесты на коронавирус.

Плющенко сообщил, что все тесты оказались отрицательные, передаёт РИА Новости.

Сборы тренировочной группы Плющенко проходят в Кисловодске.

Ранее Плющенко опубликовал видео, как он вместе со спортсменами добирался до Кисловодска. Он показал, что едет вместе с фигуристами Софьей Титовой и Кириллом Сарновским на автодоме, за рулём которого — тренер команды Дмитрий Михайлов, писал NEWS.ru.

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