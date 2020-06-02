Фигуристы группы Плющенко сдали тесты на коронавирус

Тренировочная группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко сдала тесты на коронавирус.
Плющенко сообщил, что все тесты оказались отрицательные,
Сборы тренировочной группы Плющенко проходят в Кисловодске.
Ранее Плющенко опубликовал видео, как он вместе со спортсменами добирался до Кисловодска. Он показал, что едет вместе с фигуристами Софьей Титовой и Кириллом Сарновским на автодоме, за рулём которого — тренер команды Дмитрий Михайлов, писал NEWS.ru.
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