Фигуристы группы Плющенко сдали тесты на коронавирус

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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу рассказал о встрече с трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене, чемпионкой мира в прыжках с шестом Анжеликой Сидоровой и чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами Сергеем Шубенковым, которая прошла в марте в штаб-квартире World Athletics в Монако.

У нас был очень открытый диалог о федерации, которая должным образом бы ответила на выдвигаемые требования World Athletics, так же как это должна сделать любая другая федерация, — цитирует Коу...