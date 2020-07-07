Фигуристки Туктамышева и Самодурова записали на видео сексуальный танец

https://static.news.ru/photo/c1c78a40-c0f9-11ea-8f34-fa163e074e61_660.jpg Софья Самодурова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вместе с ещё одной российской фигуристкой Софьей Самодуровой показали, как проводят свободное время на на тренировочном сборе группы Алексея Мишина в Кисловодске.

Две спортсменки станцевали под песню Akon «Bananza», видео опубликовано на странице ЦСКА в Facebook.

Ранее Елизавета Туктамышева показала своим подписчикам, как отдыхает вместе с Софьей Самодуровой в Ленинградской области. Кроме того, подписчики спортсменки посоветовали ей сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.