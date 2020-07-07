Фигуристки Туктамышева и Самодурова записали на видео сексуальный танец

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вместе с ещё одной российской фигуристкой Софьей Самодуровой показали, как проводят свободное время на на тренировочном сборе группы Алексея Мишина в Кисловодске.
Две спортсменки станцевали под песню Akon «Bananza», видео опубликовано на странице ЦСКА в Facebook.
Ранее Елизавета Туктамышева показала своим подписчикам, как отдыхает вместе с Софьей Самодуровой в Ленинградской области. Кроме того, подписчики спортсменки посоветовали ей сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен