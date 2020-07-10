Фигурист Ягудин прокатился на велосипеде с собаками под песню Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/52c83aa0-c2b5-11ea-95dd-fa163e074e61_660.jpgАлексей ЯгудинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийский чемпиона по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в Instagram забавный ролик, в котором выступил в поддержку прав собак.
В ролике 40-летний фигурист едет на велосипеде под песню Аллы Пугачёвой «Звёздное лето».Компанию известному фигуристу составили две собаки: одна разместилась в багажнике над передним колесом, а вторая — в рюкзаке на спине у спортсмена.
Я так хочу, чтобы лето не кончалось..., — написал на своей странице в Instagram Ягулин, прикрепив хэштеги #doglifematters #жизньсобакважна #асти #варя