Фигурист Ягудин прокатился на велосипеде с собаками под песню Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/52c83aa0-c2b5-11ea-95dd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпиона по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в Instagram забавный ролик, в котором выступил в поддержку прав собак.

В ролике 40-летний фигурист едет на велосипеде под песню Аллы Пугачёвой «Звёздное лето».Компанию известному фигуристу составили две собаки: одна разместилась в багажнике над передним колесом, а вторая — в рюкзаке на спине у спортсмена.

Я так хочу, чтобы лето не кончалось..., — написал на своей странице в Instagram Ягулин, прикрепив хэштеги #doglifematters #жизньсобакважна #асти #варя

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.