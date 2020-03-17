https://static.news.ru/photo/6e8dce3e-6820-11ea-974c-fa163e074e61_660.jpg Крис Рид Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.

Крис Рид, который по данным СМИ скончался от сердечного приступа, выступал в танцах на льду со своей сестрой Кэти Рид с 2003 по 2015 год. Пара заняла 17-е и 21-е места на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах. Кроме того, на их счету золото чемпионата США и семь золотых наград первенства Японии.

В 2018 году Рид занял 15-е место на Олимпиаде-2018 уже с другой партнёршей — Каной Мурамото.

Ранее на 83-м году жизни скончалась советская велогонщица Ирина Кириченко, писал NEWS.ru.