https://static.news.ru/photo/f4ef1fea-6529-11ea-ac83-fa163e074e61_660.jpg Ирина Кириченко Фото: РИА Новости

На 83-м году жизни скончалась советская велогонщица Ирина Кириченко, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Кириченко — двукратная чемпионка мира (1964,1966) в индивидуальном спринте по велоспорту на треке, многократный призёр чемпионатов мира.

После завершения карьеры с 1973 года работала тренером в детско-юношеской школе олимпийского резерва «Динамо» в Харькове, заслуженный тренер Украины.

Первый советский чемпион мира в велоспорте на шоссе Андрей Ведерников трагически погиб в возрасте 60 лет, писал NEWS.ru.