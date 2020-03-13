На 83-м году жизни скончалась советская велогонщица Ирина Кириченко, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
Кириченко — двукратная чемпионка мира (1964,1966) в индивидуальном спринте по велоспорту на треке, многократный призёр чемпионатов мира.
После завершения карьеры с 1973 года работала тренером в детско-юношеской школе олимпийского резерва «Динамо» в Харькове, заслуженный тренер Украины.
Первый советский чемпион мира в велоспорте на шоссе Андрей Ведерников трагически погиб в возрасте 60 лет, писал NEWS.ru.
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