Экс-игрок ЦСКА — о выселении клуба: всё на откуп большим структурам

https://static.news.ru/photo/3eda24cc-5aef-11eb-9a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska.ru

Бывший лёгкий форвард баскетбольного клуба ЦСКА Сергей Тараканов прокомментировал решение о сносе Универсального спортивного комплекса, в котором базируются «красно-синие».

Всё на откуп большим структурам. Много детей там занимается, куда они пойдут? Говорят, что гимнастику перевезут в Ватутинки. Понятно, что далеко не каждый туда сможет возить своих детей. ЦСКА — намоленное место: гимнастика, футбол, баскетбол. Вся эта ситуация выглядит тревожно, — сказал Тараканов корреспонденту NEWS.ru.

Как отмечает экс-баскетболист, «с точки зрения спортивного клуба армии арену надо оставить как символ советского спорта».

Накануне стало известно о том, что Министерство обороны намерено провести масштабную реконструкцию и модернизацию объектов ЦСКА. По словам президента баскетбольного ЦСКА Андрея Ватутина, команда в скором времени может переехать из Москвы и начать представлять другой город. Такой вариант рассматривается в клубе после новости о сносе домашней арены «армейцев» УСК ЦСКА.

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