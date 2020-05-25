Двукратная олимпийская чемпионка о скандалах в биатлоне: «Адская бомба»

https://static.news.ru/photo/9830ad14-9ec2-11ea-bfbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/abogaly

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий назвала российский биатлон «адской бомбой» из-за большого количества скандалов вокруг него.

Богалий считает, что ни один вид спорта не окружает столько скандалов. Она отметила, что плохие новости про биатлон можно увидеть каждый день, что становится для неё шоком.

Понимаю, что плохие новости тоже могут быть интересными, но в данном случае этим гордиться не стоит, — цитирует её РИА Новости.

В апреле появилось письмо ветеранов биатлона с призывом к президенту СБР Владимиру Драчёву покинуть свою должность.

Отмечается, что в письме ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса предлагают Драчёву покинуть свой пост, указывая на его неспособность найти серьёзных спонсоров для организации, слабую кадровую политику и отсутствие диалога с международной федерацией. Всё это, по мнению подписавших, вылилось в серию скандалов.

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов признался, что не хочет продолжать работать с Драчёвым.