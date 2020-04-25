Черезов заявил, что больше не доверяет президенту СБР Драчёву

https://static.news.ru/photo/2d178e62-86da-11ea-b0b6-fa163e074e61_660.jpg Иван Черезов Фото: Сборная России по биатлону/СБР/vk.com

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов признался, что не хочет продолжать работать с нынешним президентом СБР Владимиром Драчёвым.

Мне происходившее не нравилось, надо было как-то реагировать. Поэтому я голосовал за созыв конференции. А появятся кандидатуры — выберем, с кем идти дальше. С Драчёвым работать у меня уже не получится, доверия нет, — цитирует Черезова «Спорт-Экспресс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 апреля правление СБР утвердило кандидатуры тренеров сборной на сезон-2020/21. После почти недельных дискуссий и удалённого голосования было принято решение утвердить кандидатуры, предложенные вице-президентом СБР Валерием Польховским, в том числе его самого — на роль главного тренера. По сути это означает окончательную потерю реальной власти президентом организации Владимиром Драчёвым.