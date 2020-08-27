Два матча чемпионата России по гандболу отменили из-за коронавируса

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Комиссия по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России (ФГР) рассмотрела обращение челябинского клуба «Динамо», в котором у 11 игроков и одного официального лица выявили коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба ФГР, клуб уведомил, что не сможет сыграть в двух следующих матчах Суперлиги — 29 августа с командой «Сунгуль» (Снежинск) и 2 сентября с «Невой» (Санкт-Петербург).

На основании регламента чемпионата России и дисциплинарного регламента ФГР комиссия приняла решение отменить эти два матча и присудить «Динамо» техническое поражение в обоих со счётом 0:10. Также комиссия предлагает исполкому ФГР на время отменить положения, по которым клуб, отказавшийся от участия в матче, отстраняется от соревнований и штрафуется на 600 тысяч рублей.

Решения могут быть обжалованы в спортивно-арбитражной комиссии ФГР в течение 10 дней.

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