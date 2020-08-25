«Формула-1» отменила Гран-при Китая

https://static.news.ru/photo/d96f2bce-e6cb-11ea-92f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

«Формула-1» сообщила об отмене этапа в Китае. Также в пересмотренный календарь сезона были добавлены четыре новых этапа.

Как говорится на сайте королевских гонок, они благодарят организатора гонки в Шанхае за его поддержку и вовлечённость в работу в последние месяцы, а также с нетерпением ждут возвращения в Шанхай в следующем году.

Были добавлены четыре Гран-при: в Турции (13-15 ноября), две гонки в Бахрейне (27-29 ноября и 4-6 декабря) и в Абу-Даби (11-13 декабря). Таким образом, общее количество гонок за сезон достигнет 17. Ряд гонок в календаре чемпионата будет открыт для посещения ограниченным числом болельщиков при условии соблюдения мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Из-за коронавируса Главное управление спорта КНР запретило проведение до конца года на территории страны всех международных соревнований, за исключением тестовых соревнований Олимпийских игр-2022. Изначально Гран-при Китая должен был состояться в Шанхае 17-19 апреля, но старт сезона-2020 «Формулы-1» был отложен из-за коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что все команды чемпионата заключили Договор Согласия. Они взяли на себя обязательства выступать в «королевских гонках» до 2025 года. «Феррари», «Уильямс» и «Макларен» подписали соглашение 18 августа, остальные семь команд — утром 19 августа. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт считает, что заключение нового Договора Согласия гарантирует стабильность для «королевских гонок». Он подчеркнул, что новая глава истории гонок вот-вот начнётся.