Драчёва лишили возможности избираться в правление СБР

https://static.news.ru/photo/977dbabc-bb94-11ea-a466-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федерации биатлона Владимирской области Сергей Дёмин заявил, что информация о выдвижении действующего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва в члены правления от региона оказалась ошибочной.

На общем собрании нашей федерации меня избрали делегатом на конференцию, при этом речи о выдвижении в правление Владимира Петровича не шло, по этому вопросу голосования не было, — цитирует Дёмина ТАСС.

Он подчеркнул, что от Владимирской области никто не выдвигал кандидатов на пост президента или на пост члена правления СБР.

Правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Ранее вице-президент СБР Виктор Майгуров объявил о выдвижении на пост президента организации на внеочередной отчётно-выборной конференции. Он является единственным конкурентом Драчёва на пост главы организации.

Как сообщал NEWS.ru, Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.