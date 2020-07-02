Должность главного тренера сборной РФ по биатлону должен занять Польховский

https://static.news.ru/photo/f5f4637e-bc62-11ea-bc0c-fa163e074e61_660.jpg Валерий Польховский Фото: Константин Чалабов/РИА новости

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что в случае победы на выборах главным тренером национальной команды станет Валерий Польховский.

Мы не отступаем от своего решения, потому что мы его для себя приняли, определили и будем дальше его поддерживать, если я возглавлю федерацию. Я считаю Польховского профессионалом в своём деле, — сказал Майгуров корреспонденту NEWS.ru.

Ранее действующий президент СБР Владимир Драчёв заявил, что вице-президент организации Валерий Польховский не будет иметь никакого отношения к национальной сборной по биатлону в сезоне-2020/21.

Как писал NEWS.ru, Виктор Майгуров на пресс-конференции назвал основные положения своей программы на выборах, которые пройдут 11 июля в Химках. Кроме того, он отметил, что покинет пост президента СБР, если через год у него не получится вывести биатлон на новый уровень.