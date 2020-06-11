Польховский не будет иметь никакого отношения к сборной России по биатлону

https://static.news.ru/photo/c6635a94-abf9-11ea-ba9a-fa163e074e61_660.jpg Валерий Польховский Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что действующий вице-президент организации Валерий Польховский не будет иметь никакого отношения к национальной сборной по биатлону в сезоне-2020/21.

Польховский не будет иметь никакого отношения к команде, — цитирует Драчёва РИА Новости.

При этом глава СБР отметил, что по поводу должности вице-президента с Польховским будут определяться позже.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21. В документе, опубликованном на сайте Министерства спорта, говорится, что Хованцев займёт должность администратора тренировочного процесса во всех российских командах. При этом Польховский не попал в итоговый перечень, хотя в списке СБР от 27 мая он был