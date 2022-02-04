«Догоним и обгоним американцев»: Роднина о фигурном катании на Олимпиаде

«Догоним и обгоним американцев»: Роднина о фигурном катании на ОлимпиадеРоднина дала оценку командному турниру по фигурному катанию на ОИ
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась с NEWS.ru мнением о командном турнире на Олимпийских играх — 2022. Она не считает нужным вообще смотреть его.
Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаём мы от американцев — ну и пусть. Ещё догоним и обгоним. Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования, — сказала Роднина.
Ранее в пятницу, 4 февраля, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде девять очков. За свой прокат они получили 82,64 балла.
После первого дня соревнований в командном турнире Олимпийских игр Россия занимает второе место, уступая команде США.