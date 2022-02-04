«Догоним и обгоним американцев»: Роднина о фигурном катании на Олимпиаде

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru дала оценку дебютным прокатам российских фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. В частности, она осталась довольна выступлением Марка Кондратюка.

Сегодня просто потрясающе откатался Марк Кондратюк, выдающийся прокат получился у Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым, а вот Никита Кацалапов допустил обидную ошибку. Справедлив ли результат? Главное, ничего ещё не потеряно....