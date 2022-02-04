Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира ОИ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде девять очков. За свой прокат они получили 82,64 балла.
На первом месте остановился дуэт из Китая. Вэньцзинь Суй — Цун Хань набрали 82,83 балла (10 очков) . На третьей строчке — американцы Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (8 очков).
Произвольная программа в парах на командном турнире состоится 7 февраля. Начало соревнований — в 04:20 мск.
Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что тренеры сборной России сделали логичный выбор при определении участников командного турнира. По её мнению, на лёд выйдут сильнейшие спортсмены страны, у которых нет права на ошибку.