Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира ОИ

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, стали вторыми в ритм-танце командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде девять очков. Они за свой прокат набрали 85,05 балла.

Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью с результатом 86,56 балла (9 очков). На третьем месте итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Они получили за короткую программу 83,83...