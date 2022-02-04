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Россия уступает США после первого дня соревнований в командном турнире ОИ

09:56, 04 февраля 2022
Россия уступает США после первого дня соревнований в командном турнире ОИ Марк Кондратюк Фото: olympicchannel.com
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Сборная России по фигурному катанию располагается на промежуточном втором месте после первого соревновательного дня в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. По итогам выступлений одиночников, танцоров и пар наша команда набрала 26 баллов.

Россиянин Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе мужчин. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов остановились на второй сточке, парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже заняли второе место. 

Первое промежуточное место занимает сборная США. Их команда набрала 28 баллов. 

Соревнования в командном турнире продолжатся 6 и 7 февраля.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что тренеры сборной России сделали логичный выбор при определении участников командного турнира. По её мнению, на лёд выйдут сильнейшие спортсмены страны, у которых нет права на ошибку.

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