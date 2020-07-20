Дочь Тутберидзе получила серьёзную травму

https://static.news.ru/photo/bb43ac9c-cac4-11ea-9737-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/di__davis

Фигуристка Диана Дэвис, которая выступает за Россию в паре с Глебом Смолкиным, сообщила, что сломала ногу. Об этом она рассказала в Instagram.

Четыре недели как я в гипсе. Осталось ещё две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону, — пообещала спортсменка.

Диана является дочерью прославленного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая в июле стала победительницей премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». Также в число претендентов входили армянский специалист Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер. Среди учеников Тутберидзе — Алёна Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова. Также до недавнего времени под её руководством тренировалась Александра Трусова.

В марте Дэвис вместе со Смолкиным продемонстрировали лучший результат сезона на чемпионате мира среди юниоров. За исполнение ритм-танца они набрали 66,53 балла.

Как писал NEWS.ru, ранее Тутберидзе рассказала, какие цели ставит перед собой в фигурном катании, отметив, что хочется чаще слышать гимн страны в честь побед своих подопечных.