Дочь Тутберидзе получила серьёзную травму

Фигуристка Диана Дэвис, которая выступает за Россию в паре с Глебом Смолкиным, сообщила, что сломала ногу. Об этом она рассказала в Instagram.
Четыре недели как я в гипсе. Осталось ещё две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону, — пообещала спортсменка.
Диана является дочерью прославленного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая в июле стала победительницей премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». Также в число претендентов входили армянский специалист Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер. Среди учеников Тутберидзе — Алёна Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова. Также до недавнего времени под её руководством тренировалась Александра Трусова.
В марте Дэвис вместе со Смолкиным продемонстрировали лучший результат сезона на чемпионате мира среди юниоров. За исполнение ритм-танца они набрали 66,53 балла.
Как писал NEWS.ru, ранее Тутберидзе рассказала, какие цели ставит перед собой в фигурном катании, отметив, что хочется чаще слышать гимн страны в честь побед своих подопечных.
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