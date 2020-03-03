Во второй части интервью NEWS.ru чемпионка Кубка мира по фристайлу Валерия Демидова рассказала, как популяризировать экстремальный вид спорта, о реакции мамы на попадание в финал Олимпийских игр в Пхёнчхане, фильмах и музыке.

«Фристайл — это рэп читать что ли»? И я думаю: «Да, ребят, сейчас зачитаю»

— У России уже были кубковые успехи в экстремальных лыжных дисциплинах — акробатике, могуле, даже архивном лыжном балете, но в целом россиянам во фристайле не всегда везёт. С чем это связано?

— У нас не сильно развит этот вид спорта в России, очень мало хороших трасс: на данный момент хаф-пайпа только два, слопстайла тоже. В этом году будут соревнования в Сочи, надеюсь, там сделают хорошие трассы. В целом у нас не развивают, не популяризируют фристайл. Про хаф-пайп, наверное, 50% населения узнало из новости о моей победе на Кубке мира. Нужно, чтобы телеканалы транслировали, чтобы соревнования чаще проходили и афишировались в России. По факту никто об этом не знает, а если слышат, то спрашивают: «Фристайл — это рэп читать что ли»? И я думаю: «Да, ребят, сейчас зачитаю» (смеётся). Начинаю объяснять, что это прыжки на горных лыжах, теперь понимаю, что большинство считает такие прыжки — прыжками с трамплина, и рассказываю, что фристайл — это трюки. А чтобы объяснить, что у нас семь дисциплин, в одной из которых есть половина трубы, ты должен ехать с одной стенки на другую, прыгать, приземляться, ехать дальше, и так где-то шесть прыжков, уходит немало времени. За несколько лет у меня появились видео, и я просто предлагаю их посмотреть (смеётся). Плюс, фристайл — очень травмоопасный вид спорта. Наверное, я бы не хотела отдавать свою дочь, если бы знала, насколько травматично это может быть. Сейчас понимаю, знай моя мама, какой это сумасшедший вид спорта, она бы отказалась от этой идее, потому что в 15 лет я сломала две берцовых кости в голени, год назад порвала плечо, и с мамой стараюсь редко общаться насчёт травм, дальнейшего движения в спорте, но она частенько мне говорила: «Ну, всё, мастера спорта выполнила — мою задачу выполнила, можешь уходить». Мне очень долго присваивали мастера спорта, сначала даже дали международника в прошлом году. А когда отобралась на Олимпиаду, мама сказала: «Даже представить не могла, что какой-нибудь знакомый будет на Олимпийских играх выступать, а тут понимаю, что это моя дочь» (смеётся). Она думала, что я не прошла в финал Игр в Пхёнчхане, так как оборвалась трансляция сразу после второй попытки квалификации, а по первой я не проходила. Сразу написала мне сообщение, что я молодец, не должна расстраиваться, выступила на ОИ. А я ей: «Мам, я в финале». И сразу: «Да ладно? Когда смотреть? Всё, круто, я ложусь спать» (смеётся). А когда созвонились спрашивает: «Офигеть, что происходит?». После финала плакала, радовалась, что я шестая.

— А во фристайл вас кто привёл?

— Мама.

— То есть она не знала, что это травмоопасный вид спорта?

— Нет.

— Осознавали, куда идёте?

— Нет. Я спрашивала, что такое фристайл, она мне в ответ про горные лыжи. В сезоне 2012/13 я уже первый раз выступала в хаф-пайпе. Начинала тренироваться в Новопеределкино.

— А сейчас?

— За границей.

Валерия Демидова Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мне нравится Россия тем, что мы не врём друг другу»

— Насколько сильно отличается инфраструктура за рубежом?

— Раньше в Новопеределкино был хороший пайп. Я была в Красноярске, не знаю, как сейчас, но тогда, после Универсиады, была и подушка хорошая, и пайп. Просто у нас всё поздно строится. Когда это происходит, я уже выступаю на всех соревнованиях, у меня нет времени тренироваться в России. Дома на батутах прыгаем, в спортзал ходим, трамплины в подушку и воду. В остальном, чисто снег и ездим за границу. В этом сезоне были во Франции, потом в Новою Зеландию, затем Австрия, оттуда поехали на Кубки мира: Америка, Китай, после Нового года сборы в Швейцарии, затем X-Games в Америке, там же Кубок мира, затем Канада и уже вернулась домой. По сути, летом каждый год мы посещаем трассы Франции, осенью — Австрии. Просто всё зависит от того, где проходят соревнования, туда и едем. В Новой Зеландии круто — когда у них зима, у нас лето, мы поехали в начале августа, провели там полтора месяца, долго, но интересно в плане катания.

— В связи с частыми переездами, я думаю, вы часто обращаете внимание на детали. Что бы вы привнесли в Россию из той же Швейцарии или Франции?

— Сыр (смеётся). Если серьёзно, из мелочей, с учётом того, что я провела последние полтора месяца за границей, я настолько привыкла извиняться, что после возвращения выхожу из магазина и пересекаюсь с женщиной, мы вроде бы и не столкнулись, то остановились обе, хотела извиниться, но понимаю, что у нас совсем другой менталитет и она посмотрит на меня с выражением «Дамочка, что ты вообще здесь делаешь» (смеётся). Приятно, когда каждый извиняется, но мне нравится Россия тем, что мы не врём друг другу. Если ты мне не нравишься, то это можно не скрывать. Мы такие люди. В Америке, конечно, совсем иначе: если я к тебе испытываю негатив, я должна сказать, как сильно люблю, но потом в кулуарах сказать честно. Это пугает, потому что ты не знаешь настоящих чувств этих людей. В России этого нет. И это классно.

В большей степени перевезла бы в Россию еду (смеётся). В Швейцарии очень вкусный сыр, правда. Я бы очень хотела, чтобы у нас освещали проблему сортировки мусора. Это же большое загрязнение, да, где-то стоят урны для раздельного сбора, но ты не знаешь точно, сортируется или нет. Для меня это было всегда очень сложно: приезжаем за границу, и я не знаю, что из этого поддаётся сортировке, а что нет, и вот ты стоишь с трубочкой и пакетиком и думаешь: «Мне выкидывать это отдельно или в не сортируемый мусор»? Было бы здорово, если бы показывали рекламу. У нас живёт так много людей, и точно не все знают правила. И чистота улиц: у нас много людей в России выбрасывают окурки и жвачку мимо. Печально наблюдать за этим. А в остальном у нас очень много всего интересного.

«Подбегала к тренеру, прыгала: „Смотри, что придумала“, — а он мне: „Ты что, невменяемая?“. Все в этом спорте неадекватные»

Hou Zhaokang/Xinhua/Global Look Press

— Вы не сразу оказались во фристайле, сначала профессионально занимались фигурным катанием. Почему решили кардинально сменить род деятельности?

— Я занималась фигурным катанием на роликах, которое в России тоже довольно не распространено. Я пошла по интересным видам спорта (смеётся). В Европе, кстати, даже проходят Кубки мира. Это очень интересно, совсем другие ролики, не такие, как мы привыкли их видеть. Я была из первых, кто продвигал этот спорт в России. А потом ушла во фристайл. Ну, я выросла в Чертаново, где можно очень быстро потеряться (смеётся). И мама запихивала меня куда угодно, лишь бы я не тратила время впустую: тренировки, скрипка, уроки. Я перепробовала многие виды спорта, даже футбол и дворовой хоккей зацепила. После «фигурки» пошла в акробатику, поняла, что это не моё. И вот чисто случайно попала во фристайл. Только три года назад смогла донести до тренера, что до встречи я вообще на горных лыжах не стояла, а он не верил (смеётся). У меня быстро пошёл результат, потому что он думал, что я каталась на горных, а я — что все так сразу делают.

— Сначала вы встали на беговые лыжи. Перестраиваться на горные вообще не составило труда?

— Для меня нет. Возможно, мне повезло. Но всем говорю: «Если на беговых стоишь, то горные вообще ерундой кажутся».

— Помимо хаф-пайпа вы известны выступлениями по слопстайлу, но после полученной травмы в 2015 году от последнего отказались. Расскажите подробнее, как это произошло?

— Изначально нам предоставляют право выбора нескольких категорий. Да и в слопе девочек больше. После того, как отобралась на юношескую Олимпиаду в хаф-пайпе, отъездила первые три сбора и на последнем сломала ногу. С зимы сезона 2014/15 не выступала в слопе вообще, а после того, как сломала ногу в 2016 вернулась уже в пайп. До 2018 вообще к слопу не возвращалась, весной попробовала кататься на перилах, но думаю, что не буду продолжать. Есть некий страх перед большими трамплинами. Уровень-то очень сильно растёт, и чтобы одинаково показывать себя в нескольких дисциплинах сразу, надо очень много работать, а у меня много сил уходит на пайп. Весь день на склоне — это перебор. Да и нет условий. Понимаю, если бы в Москве были трамплины, пайпы, то я могла бы сначала попрыгать на трамлпинах, надоело — пайпы. Надо в Америку ехать, чтобы отрабатывать в нескольких дисциплинах. Именно поэтому все удивляются, что Россия первое место заняла на Кубке. Пока не задумываюсь над глобальными следующими целями, потому что внутри них есть микроцели. В этом году была цель отлично сделать программу. Сделала — выиграла Кубок мира — вот это бонус (смеётся). После Америки, когда подтвердила статус жёлтой майки и шла в лидерах, часто накатывала волна уверенности в последующих победах, но быстро отгоняла эти мысли, потому что думала, что это может сбить столку и расслабить. Бывали моменты, когда «простреливало», подбегала к тренеру, прыгала: «Смотри, что придумала», — а он мне: «Ты что, невменяемая?». Все в этом спорте неадекватные (смеётся).

— Как разбираете ошибки?

— По видео в большей степени. Раньше всё подробно, а сейчас я и сама поднимаю, подъезжаю наверх, говорю тренеру, что не надо ничего объяснять, потому что ошибки очевидны и еду исправляться. Когда вы прорабатываете их до малейших деталей, на трюк выходишь и в полёте понимаешь «косяки». А бывает подъезжаю и умоляю сказать, где ошибка, чтобы сразу исправить. Не могу оставить что-то недоделанным.

— А как составляете программу на соревнования?

— Это исходит от той программы, которая была до, от того, что ты напрыгал в межсезонье. В последнее время сама придумываю, показываю и мы вместе что-то корректируем. В Китае, например, была полностью моя программа, ничего не меняли. Я понимаю, что умею трюки, и тренер не предлагает мне сразу прыжки, которые я никогда не делала. На Олимпиаде на третьей попытке про себя подумала, что, кажется, поняла, что такое Олимпийские игры, поехала и сделала вообще не тот трюк (смеётся). В итоге по результатам тренер поздравляет с первыми Играми, а в конце добавляет: «У меня только один вопрос... Что с твоей программой?», — а я к нему ехала с таким же вопросом (смеётся). Бывают моменты, когда переключаешься и не понимаешь, куда надо ехать.

— То есть программу вы не заявляете изначально?

— Нет, у нас классно как раз. Иногда меняем на ходу программу. Нет проблем поменять трюки местами, но для этого нужно быстро думать. Лимита трюков тоже нет. По факту ты можешь сделать хоть двадцать прыжков, но будут ли они все высокие? В среднем, у нас от пяти до семи прыжков. Главное — чтобы красиво и правильно было.

«Мой кумир — это я в будущем, которого я никогда не достигну»

Валерия Демидова Hou Zhaokang/Xinhua/Global Look Press

— Окей, представим, что вы выиграли всё, что можно, и решили завершить карьеру. Чем бы хотели заняться?

— Честно говоря, сложно ответить. В какой-то степени хотелось больше тренировать, смотрю на молодых и понимаю, что они не всегда понимают, и я в этот момент могла бы быть очень полезной, это интересно, но я хочу больше времени быть дома. Интересно ещё было потренировать совсем маленьких детишек, потому что старшие всё равно не показывают такую отдачу, которую ты хочешь. А дети так счастливы просто от того, что они стоят на лыжах (смеётся). Плюс, травматично. Просто я вспоминаю, как сама порвала плечо, и если бы была на месте тренера, то стояла и произносила: «И что мне с тобой делать»? Во многих ситуациях вообще травмы по глупости получаются. Печально, обидно, ты же ставил на этого спортсмена, а он сломался, в итоге невозможно предугадать время восстановления. А это в среднем шесть-девять месяцев. Работа тренера — это, в любом случае, ответственность за спортсменов. У меня, например, все травмы очень странные для фристайла: берцовые и плечо, — а у всех обычно страдают колени. Я очень за них боюсь, потому что и восстановление долгое, и не факт, что сможешь вернуться. В январе в Швейцарии упала на копчик, рано начала крутиться и меня развернуло так, что я летела дай бог, понимала, что лечу на позвонок, приземлилась на копчик и первая мысль: «Надеюсь, я могу двигать ногами». Лежала, пыталась найти удобное положение, чтобы было менее больно. Благо всё нормально, но было очень страшно.

— Не возникало желания бросить?

— Нет. Везде есть падения, это нормально для спорта. Есть цель, к которой я иду, и знаю, что можно достичь, просто упорно работая несмотря на то, что нет полноценных условий. Может, это привлечёт новых желающих.

— А есть какой-то кумир?

— Нет, но есть ребята, которые мне нравятся. Хотя, наверное, мой кумир — это я в будущем, которого я никогда не достигну, потому что планка всё время поднимается. То есть сегодня я показала всё, что показала, но завтра — это не всё. Здорово, что получается прогрессировать. Всегда есть к чему стремиться в любом деле и профессии.

— Вы студент Российского университета физкультуры и спорта. Преподаватели с пониманием относятся к пропускам занятий?

— Меня же не все знают. Есть, конечно, кто понимает. Но каждый раз я приезжаю, захожу в университет и прошу дать мне задания для того, чтобы спокойно закрыть сессию и дальше на соревнования поехать. У меня сейчас сложный третий курс, понимаю, что надо поскорее всё сдать. Понятно, есть предметы типа гимнастики, на которую мне прийти и делать особо ничего не надо, потому что во фристайле это на высоком уровне. Есть предметы, конечно, которые не сразу получается закрыть. Есть преподаватели, которые не верят, что я на Олимпиаде участвовала (смеётся).

«Мне не по себе, когда кто-то говорит: „Это звезда фристайла“. Я же Лерка Демидова из Чертаново»

Валерия Демидова Сергей Булкин/NEWS.ru

— А как проводите свободное время?

— Ну, если оно у меня есть... Сейчас, конечно, часто встречаюсь с друзьями. Больше всего свободного времени провожу с семьёй и молодым человеком. Сплю, пару недель много ем (смеётся). Отдохну немного и буду снова не есть, реабилитироваться, готовиться к экзаменам. Пока не могу ещё привыкнуть к разнице во времени — первые недели просыпалась в четыре утра и шла есть (смеётся). Из-за того, что жили в отелях, соответственно, питание там. Дома дорвалась до пельмешек, торта, дайте мне картошечку фри, пиццу, суши (смеётся). Сейчас какой-то гастрономический взрыв. Бывает в компании сидим, новые люди появляются и зацепляемся языками. Вот в последний раз обсуждали в компании, что из-за английского сильного упрощается русский. Маме моей, например, в некоторых случаях режет слух. Говорит идти на курсы (смеётся). Необходимо развиваться. Предложили вести лекции, которые как раз помогут развить речь без использования слов-паразитов. Мне страшно, честно говоря, я не любитель рассказывать о себе и очень боюсь сцены, хотя понимаю, что общаюсь с большим количеством людей и с детства на скрипке играла. А ноги всё равно трясутся и кажется, что все это видят (смеётся). Но посмотрим, что будет дальше. Поэтому сейчас хочу пойти в школу, где училась, сказать слово выпускникам. Это вроде бы несложно, но рассказывать о себе... Это просто, когда спрашивают, но сама не представляю, как это выглядит. То есть я должна начать: «Здравствуйте, меня зовут Валерия Демидова, я мастер спорта международного класса, Кубок мира выиграла, на юношеских чемпионатах мира была второй и третьей, трёхкратный чемпион России» — это сложно. В компании друзей тоже не могу рассказывать. Обычно кто-то рассказывает, а я сижу и отвечаю: «Ну, да, это я, но ничего страшного». Мне не по себе, когда кто-то говорит: «Это звезда фристайла». Я же Лерка Демидова из Чертаново (смеётся). Да, я живу фристайлом, у меня и нет другой жизни. Здорово, конечно, когда людям интересно. А когда узнают, что я на Олимпиаде была, то удивляются, что я с ними делаю. В чём проблема?

— Наверное, в том, что люди начинают думать, что вы уже не просто человек.

— Да, знаю некоторых, которые просто боятся общаться. Со стороны кажется, что презирают, а на самом деле нормально думают, просто боятся. Напрягает, что у людей складывается впечатление, что если ты спортсмен сборной России, то ты с «обычными» не общаешься. Но я же сама такая же.

— Топ-3 фильма, которые должен посмотреть каждый.

— «Лучшее предложение» — два раза смотрела, и каждый раз мне больно за главного героя, сердце кровью обливается, «Одарённая», «Чудо на Гудзоне». Мне ещё очень нравятся фильмы про танцы, где музыка качает (улыбается).

— Раз заговорили про музыку, некоторые спортсмены, например, перед стартом соревнований включают музыку и пытаются абстрагироваться от окружающего мира. Делаете ли вы так? И какую музыку любите?

— В принципе, я могу кататься как с наушниками, так и без них. В декабре у меня украли кейс от наушников, так что в Китая без них выступала, но мне это особо не помешало. Сейчас снова с ними катаюсь. В Канаде, например, слушала один и тот же трек слушала, он заряжал меня. Вне катания обычно общаюсь с ребятами.

— Так, пока у вас небольшой отпуск. Когда приступаете к тренировкам?

— Сейчас дали время восстановиться, чтобы с полными силами вошла в сезон. С третьего марта начну процесс восстановления. Поеду на чемпионат России, который пройдёт с 17 по 20 марта. Мне интересно приехать встретиться с друзьями. Весна, тепло, снежочек такой мягкий уже. С конца апреля — начала мая поеду на сборы.