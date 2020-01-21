NEWS.ru представляет фаворитов континентального первенства, среди которых немало российских фигуристов, а также приводит другие любопытные данные, напрямую связанные с предстоящим турниром.

Кто займёт трон после ухода Короля Хавьера

Сразу следует отметить, что Грац впервые становится местом проведения чемпионата Европы по фигурному катанию, хотя в Австрии подобные турниры проходили 11 раз. Вена принимала у себя сильнейших фигуристов Старого Света девятикратно (впервые — ещё в позапрошлом веке, в 1892 году, в последний раз — в 2000-м), по разу соревнования прошли в Зеефельде (1934) и Инсбруке (1981).

Вообще, чемпионат Европы по фигурному катанию — одно из старейших спортивных состязаний в мировом спорте: нынешнее становится уже 113-м по счету. Всего подали заявки на участие 165 спортсменов и 33 стран: наибольшее представительство будет иметь турнир женщин в одиночном катании (38 участниц), чуть меньше — у мужчин-одиночников (35). Также в Граце выступят 27 дуэтов в танцах на льду и 19 — в парном катании.

Самая понятная и лёгкая для прогнозирования ситуация в турнире танцоров. Дело в том, что только в этой дисциплине фигурного катания на австрийском льду будет происходить защита титула: пятикратные чемпионы континента французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон по-прежнему в строю и, объективно говоря, на европейском уровне практически недосягаемы для конкурентов. А вот в трёх других видах программы болельщики увидят новых триумфаторов, потому что прошлогодние чемпионы точно не смогут повторить свой успех.

Сначала поговорим о мужском турнире, поскольку именно в нём будет разыгран первый комплект медалей (23 января, 20:30 по московскому времени). Европейский трон в этой категории освободился после того, как Хавьер Фернандес, начиная с 2013 года выигравший подряд семь (!) титулов, принял решение завершить карьеру. На роль преемника знаменитого испанца есть несколько претендентов. Главные среди них — бронзовый призёр финала Гран-при нынешнего сезона француз Кевин Аймоз (лучший результат сезона — 275,63 балла, здесь и далее результаты — без учёта турниров национального уровня), а также вице-чемпионы континента годичной и двухгодичной давности соответственно — россияне Александр Самарин (265,10) и Дмитрий Алиев (259,88).

Александр Самарин Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, наверняка ставят перед собой самые высокие цели бронзовые призёры ЧЕ-2019 итальянец Маттео Риццо и ЧЕ-2013 многоопытный чех Михал Бржезина. Также способны включиться в борьбу за медали Морис Квителашвили и Денис Васильевс, представляющие соответственно Грузию и Латвию, а также призёры юниорских первенств мира россиянин Артур Даниелян и итальянец Даниэль Грасси.

Один французский дуэт пока непобедим, другой — отдал титул без боя

В соревнованиях спортивных пар (произвольная программа в этой дисциплине стартует 24 января в 21:00 мск) двукратные чемпионы континента россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов имеют хороший шанс вернуть себе титул сильнейших, который год назад отобрали у них Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Французский дуэт в нынешнем сезоне не выступает, но конкуренцию Тарасовой и Морозову (лучший результат в сезоне — 216,77 балла) готовы составить соотечественники и прошлогодние бронзовые призёры европейского первенства Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (229,48), уже трижды обыгравшие более опытных товарищей по сборной в нынешнем сезоне.

Наверняка примет участие в борьбе за награды третий российский дуэт — победители юниорского первенства мира-2018 Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,56), а также немецкие фигуристы Минерва Фабьенн Хазе и Нолан Зеегерт (186,16), в ноябре минувшего года ставшие третьими на этапе Гран-при в Москве.

Список претендентов на высокие места дополняет итальянская пара Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (182,88) и главная надежда хозяева льда — австрийский дуэт Мириам Циглер — Зеверин Кифер (182,02).

Как уже говорилось выше, серьёзных конкурентов у Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на пути к шестому подряд титулу чемпионов Европы в турнире танцевальных дуэтов (произвольный танец — 25 января в 15:25 мск) пока нет, что подтверждает и лучший результат французов в текущем сезоне (226,61 балла). Могут попытаться бросить вызов фаворитам два российских дуэта — вице-чемпионы мира-2019 Виктория Синицына и Никита Кацалапов (212,15), а также серебряные призёры прошлогоднего европейского первенства Александра Степанова — Иван Букин (208,81), равно как и итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (201,34).

Среди других кандидатов на места на пьедестале можно назвать третий российский дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро, а также давно выступающих вместе за Испанию Сару Уртадо и Кирилла Халявина.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Булкин/NEWS.ru

«Команда А» оставит соперницам роль массовки

Ну и по традиции самым лакомым блюдом для российских поклонников фигурного катания станет турнир женщин-одиночниц (произвольная программа начнётся 25 января в 20:30 мск). Ряды наших соотечественниц в этом виде программы настолько стройны и сплочены, что отряд точно не заметит потери бойца, то есть прошлогодней чемпионки Европы Софьи Самодуровой. Поскольку ужас на всех соперниц из других стран в нынешнем сезоне наводит трио россиянок, которое уже успели окрестить «командой А»: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, чуть больше месяца назад безапелляционно оккупировавшая весь пьедестал почёта на финале Гран-при в Турине. Для всех трёх девушек этот чемпионат Европы станет дебютным на взрослом уровне, поскольку все они совсем недавно по возрасту вышли из юниорской категории.

Протоколы, в которых спортсмены перед стартом соревнований заявляют планируемые технические элементы короткой и произвольной программ, у всех россиянок буквально кишат элементами ультра-си. Щербакова и Трусова готовы сразить жюри и публику несколькими четверными прыжками, Косторная собирается козырять тройным акселем, который есть и в арсенале Трусовой.

Косторная в нынешнем сезоне установила новые мировые рекорды в короткой программе и по общей сумме баллов (247,59), Трусова удерживает за собой лучший результат в произвольной программе, имея тоже внушительную сумму (241,02). Ненамного отстала и Щербакова (240,92).

Таким образом, остальных участниц турнира одиночниц остаётся лишь пожалеть: Алексия Паганини из Швейцарии, немка Николь Шотт, Екатерина Куракова из Польши, белоруска Виктория Сафонова и Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан, равно как и другие фигуристки обречены выполнять роль массовки на этом балу трёх российских прим фигурного катания.

Официальный сайт ISU опубликовал данные о призовых суммах, которые получат фигуристы и дуэты, занявшие первые шесть мест в каждом виде программы.

В мужском и женском одиночном катании победитель заработает по $21 тысяче, серебряный призёр — $16 тыс., бронзовый — $11 тыс. За четвёртое место полагается $7 тысяч, за пятое — $5 тыс., за шестое — $3 тысячи.

В турнирах спортивны пар и танцевальных дуэтов чемпионский титул будет «стоить» $30 тысяч (здесь и далее — на двоих), серебряная медаль — $20 тыс., бронза — $12 тыс. Занявшим четвёртую строчку в итоговом протоколе перепадёт $10 тысяч, пятую — $7 тыс., шестую — $5 тысяч.

Общий призовой фонд чемпионата Европы-2020 в Граце составит $294 000.